Otkriveno kako je moglo doći do zaraze hantavirusom među putnicima: Kruzer plovi prema Kanarima

Globalne zdravstvene vlasti upozorile su da postoji mogućnost prijenosa zaraze među putnicima i članovima posade na nizozemskom brodu MV Hondius, no istodobno ističu da je rizik za globalno javno zdravlje nizak, piše Independent.

Brod se trenutačno nalazi uz obalu Zelenortskih Otoka, gdje se očekuje medicinska evakuacija britanskog člana posade, njegova nizozemskog kolege te jednog putnika.

Kruzer kreće prema Kanarskim otocima

Tvrtka Oceanwide Expeditions objavila je da će tri osobe (dvije kojima je hitno potrebna medicinska pomoć te osoba povezana s putnikom koji je preminuo 2. svibnja) biti prevezene u Nizozemsku. Nakon toga brod će, s putnicima i posadom na njemu, krenuti prema Kanarskim otocima, a plovidba bi trebala trajati tri dana.

‘Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da Zelenortski Otoci nisu u mogućnosti provesti ovu operaciju’, priopćilo je španjolsko ministarstvo zdravstva. ‘Kanarski otoci najbliža su lokacija koja raspolaže potrebnim kapacitetima. Španjolska ima moralnu i pravnu obvezu pomoći tim ljudima, među kojima je i nekoliko španjolskih državljana.’

Dosad je evidentirano ukupno sedam sumnjivih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda.