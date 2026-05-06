Otkriveno kako je moglo doći do zaraze hantavirusom među putnicima: Kruzer plovi prema Kanarima

Kruzer u središtu sumnje na izbijanje hantavirusa uplovit će prema Kanarskim otocima, gdje će ga Španjolska prihvatiti ‘u skladu s međunarodnim pravom i humanitarnim načelima’, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva
Globalne zdravstvene vlasti upozorile su da postoji mogućnost prijenosa zaraze među putnicima i članovima posade na nizozemskom brodu MV Hondius, no istodobno ističu da je rizik za globalno javno zdravlje nizak, piše Independent.
Brod se trenutačno nalazi uz obalu Zelenortskih Otoka, gdje se očekuje medicinska evakuacija britanskog člana posade, njegova nizozemskog kolege te jednog putnika.
Kruzer kreće prema Kanarskim otocima
Tvrtka Oceanwide Expeditions objavila je da će tri osobe (dvije kojima je hitno potrebna medicinska pomoć te osoba povezana s putnikom koji je preminuo 2. svibnja) biti prevezene u Nizozemsku. Nakon toga brod će, s putnicima i posadom na njemu, krenuti prema Kanarskim otocima, a plovidba bi trebala trajati tri dana.
‘Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da Zelenortski Otoci nisu u mogućnosti provesti ovu operaciju’, priopćilo je španjolsko ministarstvo zdravstva. ‘Kanarski otoci najbliža su lokacija koja raspolaže potrebnim kapacitetima. Španjolska ima moralnu i pravnu obvezu pomoći tim ljudima, među kojima je i nekoliko španjolskih državljana.’
Dosad je evidentirano ukupno sedam sumnjivih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda.
WHO pretpostavio kako su se putnici zarazili
Dr. Maria Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije rekla je: ‘Do danas je prijavljeno da je oboljelo sedam osoba među ukupno 147 putnika i članova posade, a nažalost tri su osobe preminule.
Jedan je pacijent na liječenju u jedinici intenzivne skrbi u Južnoafričkoj Republici, no prema informacijama kojima raspolažemo njegovo se stanje poboljšava. Dvoje pacijenata još se nalazi na brodu i priprema se njihov medicinski prijevoz u Nizozemsku radi liječenja.’
Dodala je kako su se prvi oboljeli i njegova supruga ukrcali na brod u Argentini. ‘S obzirom na inkubaciju hantavirusa, koja može trajati od jednog do šest tjedana, pretpostavljamo da su se zarazili prije dolaska na brod, moguće tijekom nekih aktivnosti na kopnu.
Kako je hantavirus prešao s čovjeka na čovjeka?
'Riječ je o ekspedicijskom brodu, a mnogi putnici sudjelovali su u promatranju ptica i drugim aktivnostima povezanim s divljim životinjama. Zato pretpostavljamo da su se zarazili izvan broda, a potom krenuli na krstarenje. Ipak, vjerujemo da je među vrlo bliskim kontaktima možda došlo i do prijenosa s čovjeka na čovjeka; primjerice među supružnicima ili osobama koje su dijelile kabine.
Zbog toga surađujemo s posadom kako bismo osigurali da svi koji imaju simptome, kao i oni koji skrbe o oboljelima, nose potpunu zaštitnu opremu.
Medicinsko osoblje koje se ukrcalo na brod donijelo je dodatne količine zaštitne opreme. No hantavirusi se inače ne prenose na taj način, već je riječ prvenstveno o infekciji povezanoj s glodavcima.’