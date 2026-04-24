Čak 95 posto ljudi nosi ovaj opasan virus: Znanstvenici su upravo otkrili kako ga blokirati

Istraživači iz Centra za rak Fred Hutchinson razvili su snažna antitijela nalik ljudskima koja mogu spriječiti virus da se veže za imunološke stanice i prodre u njih. Jedno od tih antitijela u laboratorijskim je uvjetima u potpunosti spriječilo infekciju, što predstavlja snažan napredak u borbi protiv EBV-a, prenosi Science Daily.

Rezultati su objavljeni u časopisu Cell Reports Medicine.

Velik izazov bio je razviti antitijela koja blokiraju virus, a da pritom ne izazovu neželjenu imunološku reakciju. Znanstvenici su zato koristili genetski modificirane miševe koji proizvode ljudska antitijela.

Usmjerili su se na dva ključna virusna proteina: gp350, koji omogućuje vezanje za stanice, i gp42, koji osigurava ulazak u njih. Identificirali su više monoklonskih antitijela, a jedno usmjereno na gp42 u potpunosti je blokiralo infekciju.

Ključno otkriće

'Pronalaženje ljudskih antitijela koja blokiraju Epstein-Barrov virus jako je izazovno jer se on može vezati za gotovo svaku B-stanicu', objasnio je znanstvenik Andrew McGuire, dodajući: 'Napravili smo ključan korak prema zaustavljanju jednog od najraširenijih virusa na svijetu.'

Njegova kolegica Crystal Chhan dodaje: 'Identificirali smo važna antitijela protiv Epstein-Barrova virusa i potvrdili nov pristup za otkrivanje zaštitnih antitijela.' Analize su ujedno otkrile slabe točke virusa koje bi mogle pomoći u razvoju cjepiva.