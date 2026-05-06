Plenković poslao jasnu poruku uoči sezone, šefica HUP-a: Neki će morati korigirati cijene

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber nakon sastanka poručila je kako trenutačni buking ipak ulijeva optimizam, posebno u dijelu ponude koji je posljednjih godina ulagao u kvalitetu, prenosi Net.hr.

Kako je objasnila, hoteli i kampovi zasad bilježe vrlo dobru popunjenost upravo zato što su kontinuirano investirali i podizali standard usluge. S druge strane, dio privatnog smještaja, koji nije značajnije unaprijedio ponudu, suočava se sa slabijim bukingom pa će, smatra Weber, možda morati korigirati cijene.

Cijene rastu, treba paziti

Govoreći o upozorenjima Vlade, Weber ističe da je hrvatski turizam u tranziciji od nekadašnje povoljnije ljetne destinacije koja se oslanjala gotovo isključivo na sunce i more prema cjelogodišnjoj destinaciji više kvalitete. Upravo zato, kaže, rastu i cijene.

Naglasila je da su hrvatski hoteli, kampovi i kvalitetan obiteljski smještaj i dalje konkurentni u odnosu na druge mediteranske zemlje, ali upozorava da treba paziti kako Hrvatska ne bi stekla reputaciju preskupe destinacije.

S takvom promjenom, dodaje, prirodno dolazi i do rasta cijena. Ipak, smatra da se ne može govoriti o tome da je Hrvatska izgubila konkurentnost u odnosu na Mediteran. U hotelskom smještaju, kampovima i kvalitetnom obiteljskom smještaju, kaže, Hrvatska je i dalje vrlo konkurentna te usklađena s drugim mediteranskim zemljama.

Na pitanje jesmo li preskupi i prijeti li Hrvatskoj gubitak konkurentnosti, Weber je odgovorila da tržište uvijek na kraju pokaže što je održivo.