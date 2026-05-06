Stravični detalji nesreće na A3: Vozač ostao zarobljen u kamionu kojeg je progutala vatra

Teška prometna nesreća koja se jučer dogodila na autocesti A3, nedaleko od Slavonskog Broda, završila je tragično. U blizini odmorišta Sredanc izbio je požar na kamionu koji se kretao iz smjera Županje prema Slavonskom Brodu, a vozač je pritom izgubio život

Vatra je planula iz još neutvrđenog razloga i u svega nekoliko trenutaka potpuno zahvatila teretno vozilo. Plamen se brzo proširio, a ubrzo su odjeknule i eksplozije koje su dodatno otežale situaciju na terenu. Ljudi koji su se u tom trenutku zatekli na autocesti pokušali su pomoći unesrećenom vozaču, no nisu mu se mogli približiti zbog siline požara i detonacija. U kaosu koji je uslijedio, kamion je probio zaštitnu ogradu i gotovo završio na suprotnoj strani kolnika.

Izgorio kamion na A3 Izvor: Cropix / Autor: Dragan Matic



Neslužbeno se doznaje da je vozač ostao zarobljen u kabini te je smrtno stradao, piše SB Online. Riječ je navodno o starijem državljaninu Sjeverne Makedonije. Također, prema istim izvorima, u vozilu nije bilo drugih osoba, no te informacije zasad nisu službeno potvrđene.