NIJE BILO POMOĆI

Stravični detalji nesreće na A3: Vozač ostao zarobljen u kamionu kojeg je progutala vatra

M.Č.

06.05.2026 u 08:09

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Dragan Matic
Bionic
Reading

Teška prometna nesreća koja se jučer dogodila na autocesti A3, nedaleko od Slavonskog Broda, završila je tragično. U blizini odmorišta Sredanc izbio je požar na kamionu koji se kretao iz smjera Županje prema Slavonskom Brodu, a vozač je pritom izgubio život

Vatra je planula iz još neutvrđenog razloga i u svega nekoliko trenutaka potpuno zahvatila teretno vozilo. Plamen se brzo proširio, a ubrzo su odjeknule i eksplozije koje su dodatno otežale situaciju na terenu.

Ljudi koji su se u tom trenutku zatekli na autocesti pokušali su pomoći unesrećenom vozaču, no nisu mu se mogli približiti zbog siline požara i detonacija. U kaosu koji je uslijedio, kamion je probio zaštitnu ogradu i gotovo završio na suprotnoj strani kolnika.

Prometna nesreća u Sredancina
  • Prometna nesreća u Sredancina
  • Prometna nesreća u Sredancina
  • Prometna nesreća u Sredancina
Izgorio kamion na A3 Izvor: Cropix / Autor: Dragan Matic

Neslužbeno se doznaje da je vozač ostao zarobljen u kabini te je smrtno stradao, piše SB Online. Riječ je navodno o starijem državljaninu Sjeverne Makedonije. Također, prema istim izvorima, u vozilu nije bilo drugih osoba, no te informacije zasad nisu službeno potvrđene.

vezane vijesti

U međuvremenu je stiglo i službeno priopćenje Policijske uprave brodsko-posavske.

‘Dana 05.05.2026.godine u 14,18 sati Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, zaprimljena je dojava, da je na autocesti A3 (smjer prema Bregani) u blizini Sredanaca, došlo do požara na kamionu u kojem se nalazi jedna osoba.

Vozilo je s južne kolničke trake autoceste probilo središnju zaštitnu ogradu i završilo na sjevernoj prometnoj traci, udarivši u dalekovod. Na mjesto događaja upućene sve žurne službe te slijedi očevid, kojim će se utvrditi činjenice i okolnosti u vezi navedenog događaja.

Promet se odvija usporeno južnim kolničkim trakom od 14.52 sati, te se također odvija usporeno od 15.24 sati sjevernim kolničkim trakom.’

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MALO OBLAKA, MALO SUNCA

MALO OBLAKA, MALO SUNCA

Iz kratkih rukava pod kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
oglasio se

oglasio se

Plenković najavio podršku Mirti Matić, poslao žestoku poruku oporbi: 'Teret 100 posto na njima'
ALARMANTNA ANALIZA

ALARMANTNA ANALIZA

Skandal s norveškim lososima: 'Onečišćenje veliko kao kanalizacija cijele Australije'

najpopularnije

Još vijesti