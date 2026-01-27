Probudio se virus za kojeg nema cjepiva ni lijeka: Brojne države strahuju od epidemije

U Zapadnom Bengalu zabilježeni su slučajevi zaraze virusom Nipah, smrtonosnom bolešću koja se širi sa životinja na ljude, ali i između ljudi, za koju nema cjepiva ni lijeka
Pojava smrtonosnog virusa Nipah u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal izazvala je zabrinutost u dijelovima Azije, a mjere provjere u zračnim lukama i na graničnim prijelazima pooštrene su, javlja BBC.
Pet zdravstvenih radnika u Zapadnom Bengalu zaraženo je virusom početkom ovog mjeseca. Oko 110 ljudi koji su bili u kontaktu s njima stavljeno je u karantenu.
Inače, virus Nipah se može širiti sa životinja, poput svinja i voćnih šišmiša, na ljude, ali i s čovjeka na čovjeka. Ima visoku stopu smrtnosti, između 40 i 75 posto, jer za njega ne postoji cjepivo ili lijek.
Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila je Nipah među deset najprioritetnijih bolesti, uz patogene poput Covida-19 i Zike, zbog njegovog potencijala da izazove epidemiju. Virus se između ljudi prenosi putem kontaminirane hrane. Razdoblje inkubacije kreće se od četiri do 14 dana.
Širok raspon simptoma
Ljudi koji se zaraze virusom pokazuju širok raspon simptoma, a ponekad uopće nemaju simptome. Početni simptomi mogu uključivati vrućicu, glavobolje, bolove u mišićima, povraćanje i grlobolju. Kod nekih ljudi se pojavljuje pospanost, promijenjena svijest i upala pluća. Encefalitis, ponekad fatalno stanje koje uzrokuje upalu mozga, pojavljuje se u teškim slučajevima.
Prva priznata epidemija Nipaha dogodila se 1998. godine među uzgajivačima svinja u Maleziji, a kasnije se proširila na susjedni Singapur. Virus je dobio ime po selu u kojem je prvi put otkriven.
Više od 100 ljudi je preminulo, a milijun svinja je eutanizirano u nastojanju da se virus obuzda. To je također rezultiralo značajnim ekonomskim gubicima za stočare i trgovce stokom.
Smrtonosne zaraze
Bangladeš je od 2001. godine zabilježio više od 100 preminulih zbog virusa, a izbijanja zaraze zabilježena su i u Zapadnom Bengalu 2001. i 2007. godine te ponovno sada.
Južna država Kerala također je bila žarište Nipaha. U 2018. godini prijavljeno je 19 slučajeva od kojih je 17 bilo smrtonosno; a 2023. godine dva od šest potvrđenih slučajeva rezultirala su smrću oboljelih.
Do prošlog tjedna je u Zapadnom Bengalu prijavljeno najmanje pet potvrđenih slučajeva povezanih s privatnom bolnicom u Barasatu. Dvije medicinske sestre liječe se na intenzivnoj njezi. Jedna od njih je i dalje u "vrlo kritičnom" stanju, izvijestili su lokalni mediji.
Susjedne zemlje na oprezu
Još nije zabilježen nijedan slučaj izvan Indije, ali susjedne zemlje pojačavaju mjere opreza. U nedjelju je Tajland počeo pregledavati putnike u tri međunarodne zračne luke u Bangkoku i Phuketu koje primaju letove iz Zapadnog Bengala. Putnici s ovih letova zamoljeni su da daju zdravstvene podatke. Odjel za parkove i divlje životinje također je uveo strože provjere u turističkim atrakcijama.
Jurai Wongswasdi, glasnogovornica Odjela za kontrolu bolesti, izjavila je za BBC da su tajlandske vlasti "prilično uvjerene" u zaštitu od izbijanja zaraze u Tajlandu.
Nepal je također počeo provjeravati ljude koji dolaze preko zračne luke u Katmanduu i drugih kopnenih graničnih prijelaza s Indijom.
U međuvremenu, zdravstvene vlasti na Tajvanu predložile su da se virus Nipah uvrsti kao "bolest kategorije 5". Prema otočnom sustavu, riječ je o novim ili rijetkim infekcijama s velikim rizicima za javno zdravlje, koje zahtijevaju hitno prijavljivanje i posebne mjere kontrole.