Ukrajinci izveli žestoke napade dronovima na Krimu: Poginulo pet civila

"Nažalost, kao rezultat napada neprijateljskih dronova u Džankoju, ima žrtava među civilnim stanovništvom. Pet osoba je poginulo", citirale su agencije Sergeja Aksjonova, ruskog guvernera Krima, poluotoka koji je Moskva zauzela i okupirala 2014. godine.

U žestokim ruskim napadima na istočnu Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 27 ljudi, uključujući 12 u Zaporižju, a uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje.