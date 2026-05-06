Izrael će pomoći Njemačkoj isporukama kerozina

Izrael će isporučiti kerozin u Njemačku nakon što je Berlin proteklih dana zatražio pomoć zbog krize u Hormuškom tjesnacu, izvijestilo je u srijedu izraelsko ministarstvo energetike
Koordinacija isporuka provodit će se u suradnji s rafinerijama, priopćilo je ministarstvo ne navodeći pojedinosti o količini kerozina ni rokovima isporuka.
Izrael će razmotriti i kako može Njemačkoj pomoći u rješavanju problema s prirodnim plinom, dodali su iz ministarstva.
Potez su dogovorili ministar energetike Eli Cohen i ministar vanjskih poslova Gideon Saar, kaže se u priopćenju izraelskog ministarstva, uz napomenu da je Saar taj potez najavio svom njemačkom kolegi tijekom posjeta Berlinu.
Uz približavanje vrhunca ljetne turističke sezone, u Europi raste zabrinutost od moguće nestašice kerozina zbog poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka uzrokovanih ratom protiv Irana, podsjeća Reuters.
Cijene goriva višestruko su uvećane otkad su američko-izraelski napadi na Iran poremetili promet ključnim Hormuškim tjesnacem, što je dovelo do najveće krize u zračnom prometu od pandemije bolesti COVID-19.
Njemačko ministarstvo gospodarstva objavilo je da je Izrael iskazao spremnost na pružanje podrške Berlinu isporukama kerozina i prirodnog plina, dodavši da pojedinosti i podaci o količinama još nisu dostupni jer kompanije moraju same pregovarati o odredbama pojedinih ugovora.
U odvojenoj izjavi jedan od glasnogovornika ministarstva rekao je da se Njemačka trenutačno ne suočava s fizičkom nestašicom energenata, dodavši da je ministarstvo u kontaktu s kompanijama iz zrakoplovne industrije radi praćenja eventualnih učinaka krize i brzog uvođenja ciljanih protumjera bude li to potrebno.