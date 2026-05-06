Kod Grčke potonuo teretni brod

Teretni brod koji je plovio pod zastavom Vanuatua s državljaninom Azerbajdžana i osam turskih državljana, isplovio je iz Albanije s 3000 metričkih tona sode bikarbone i bio je na putu za Ukrajinu kada je potonuo kod Androsa, rekao je dužnosnik obalne straže.

Nije odmah bilo jasno što je uzrokovalo potonuće plovila koje su vlasti identificirale kao Corsage C. Vladin dužnosnik rekao je da je pokrenuta istraga o incidentu.