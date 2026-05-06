Brnabić udarila po Hrvatskoj: 'Razočarani su jer EU nije kaznila Srbiju'

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su službena Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Europska komisija nije zamrznula sredstva namijenjena Srbiji i time kaznila građane Srbije.

Brnabić je u Kopenhagenu, gdje je sudjelovala na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije i zemalja kandidatkinja, komentirala napise hrvatskih medija o tome da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno podijelio Europsku komisiju, prenosi Tanjug.

‘To me ne čudi. Vidim da su službena Hrvatska i hrvatski mediji izuzetno razočarani što Europska komisija nije donijela odluku da kazni građane Srbije i Srbiju zamrzavanjem sredstava iz europskih fondova. To je praktički ista politika kao politika blokadera’, rekla je Brnabić.