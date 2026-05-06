Brnabić udarila po Hrvatskoj: 'Razočarani su jer EU nije kaznila Srbiju'

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su službena Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Europska komisija nije zamrznula sredstva namijenjena Srbiji i time kaznila građane Srbije.
Brnabić je u Kopenhagenu, gdje je sudjelovala na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije i zemalja kandidatkinja, komentirala napise hrvatskih medija o tome da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno podijelio Europsku komisiju, prenosi Tanjug.
‘To me ne čudi. Vidim da su službena Hrvatska i hrvatski mediji izuzetno razočarani što Europska komisija nije donijela odluku da kazni građane Srbije i Srbiju zamrzavanjem sredstava iz europskih fondova. To je praktički ista politika kao politika blokadera’, rekla je Brnabić.
Dodala je da, prema njezinim riječima, pojedini žele kažnjavanje Srbije kako bi građani podržali političke protivnike vlasti.
Govoreći o konferenciji u Kopenhagenu, Brnabić je ocijenila da je skup bio koristan za Srbiju te istaknula da je pokrenuta nova inicijativa suradnje među zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji.
Kazala je i da su predstavnici zemalja kandidatkinja razgovarali o potrebi da u procesu europskih integracija ‘ista pravila vrijede za sve’.