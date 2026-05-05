Njemačka pošta za 37 milijuna eura mijenja ime. Evo kako će se zvati

Prije gotovo 25 godina Deutsche Post kupio je američku kompaniju DHL. Budući da je međunarodno poslovanje od tada postalo sve važnije, poštanski div sada preuzima ime DHL. Ipak, Deutsche Post neće potpuno nestati
Očekuje se da će Deutsche Post odbaciti svoje korporativno ime i postati DHL. Uprava je na godišnjoj glavnoj skupštini u Bonnu predstavila odgovarajući prijedlog, koji uključuje i novu korporativnu strukturu.
‘Tijekom proteklih desetljeća naša se kompanija razvila iz nekadašnje Njemačke savezne pošte u vodeću svjetsku logističku grupaciju’, rekao je glavni izvršni direktor Tobias Meyer. Dodao je da je krajnje vrijeme da se povijesno izrasla korporativna struktura prilagodi novoj stvarnosti, javlja tagesscahau.
Promjena imena i restrukuriranje
Odobrenje dioničara ovog poslijepodneva smatra se formalnošću. Uz njihovu suglasnost, promjena će vjerojatno biti dovršena do 1. rujna, kada će novo ime biti upisano u sudski registar. Očekuje se da će promjena imena i restrukturiranje stajati oko 37 milijuna eura.
Logistička kompanija danas ostvaruje samo oko petine poslovanja iz svojih tradicionalnih poštanskih usluga, odnosno prijevoza pisama i paketa. Ostatak dolazi iz globalnih poslovnih jedinica, poput ekspresne dostave i teretnog prijevoza. Još 2023. kompanija je promijenila naziv brenda iz Deutsche Post DHL u DHL, ali je pravno zadržala ime Deutsche Post AG. Obrazloženje je i tada bilo: internacionalizacija i jačanje globalnog brenda.
Pola milijuna zaposlenika
Deutsche Post AG nasljednik je Njemačke savezne pošte, Bundesposta, koja je nakon 1990. postupno privatizirana. Kompanija je 2002. preuzela američkog pružatelja logističkih usluga DHL, nakon čega je njezino međunarodno poslovanje postajalo sve važnije. Kratica označava osnivače Adriana Dalseyja, Larryja Hillbloma i Roberta Lynna.
Logistička grupacija sa sjedištem u Bonnu zapošljava približno 534.000 ljudi u punom radnom vremenu, od čega je trećina u Njemačkoj. Ime kompanije Deutsche Post AG neće u potpunosti nestati: dok je taj naziv dosad predstavljao grupaciju uvrštenu na burzu, ubuduće će se odnositi samo na novoutemeljenu podružnicu Deutsche Post AG, odgovornu za poslovanje u Njemačkoj — odnosno za prijevoz pisama i paketa. Ta nova podružnica imat će i nadzorni odbor, čiji će troškovi, uključujući dodatne administrativne izdatke, prema navodima iznositi tri milijuna eura godišnje.
Političari pak kritiziraju plan pružatelja poštanskih usluga da na korporativnoj razini prekine veze sa svojim povijesnim imenom. ‘Teško mi je razumjeti, a i žalim zbog toga što Deutsche Post napušta taj snažan brend na međunarodnoj razini i ubuduće će ga koristiti samo u Njemačkoj’, rekao je zastupnik SPD-a Sebastian Roloff.