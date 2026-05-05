Njemačka pošta za 37 milijuna eura mijenja ime. Evo kako će se zvati

Očekuje se da će Deutsche Post odbaciti svoje korporativno ime i postati DHL. Uprava je na godišnjoj glavnoj skupštini u Bonnu predstavila odgovarajući prijedlog, koji uključuje i novu korporativnu strukturu.

‘Tijekom proteklih desetljeća naša se kompanija razvila iz nekadašnje Njemačke savezne pošte u vodeću svjetsku logističku grupaciju’, rekao je glavni izvršni direktor Tobias Meyer. Dodao je da je krajnje vrijeme da se povijesno izrasla korporativna struktura prilagodi novoj stvarnosti, javlja tagesscahau.

Promjena imena i restrukuriranje

Odobrenje dioničara ovog poslijepodneva smatra se formalnošću. Uz njihovu suglasnost, promjena će vjerojatno biti dovršena do 1. rujna, kada će novo ime biti upisano u sudski registar. Očekuje se da će promjena imena i restrukturiranje stajati oko 37 milijuna eura.