Internetom se šire snimke kineskog 'ubojice satelita': Stručnjaci su zabrinuti

Društvenim mrežama se šire snimke koje navodno prikazuju najnoviji i najnapredniji kineski proturaketni sustav HQ-29. Snimka prikazuje vlak na kojem je smješteno najmanje osam lansera i 16 raketa. Inače, HQ-29 je prvi put prikazan na vojnoj paradi u Pekingu prošle godine. Iako je razvoj počeo još prije dvadesetak godina, tek je odnedavno u operativnoj upotrebi.

🇨🇳 HQ-29 mobile strategic missile defense system



🔸 Seen being transported on a train, as shown in the video



🔹 China’s long-range strategic anti-ballistic missile system



🔹 Designed to intercept high-altitude ballistic threats

🔹 Mobile platform for rapid deployment and… — NEXUSx (@Nexus_osintx) May 3, 2026

Riječ je o visoko mobilnom strateškom proturaketnom sustavu koji je namijenjen, osim uništavanju raketa, i eliminaciji hipersoničnog oružja te satelita u niskoj orbiti, piše Defence Express. Procijenjeni domet doseže 2500 kilometara, a maksimalna visina presretanja oko 850 kilometara, iako je realnije da se radi o visinama od 150 do 600 kilometara.