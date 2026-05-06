hq-29

Internetom se šire snimke kineskog 'ubojice satelita': Stručnjaci su zabrinuti

M.Da.

06.05.2026 u 11:46

Kineski proturaketni sustav HQ-29
Kineski proturaketni sustav HQ-29
Snimka pokazuje vlak s najmanje osam lansera i 16 raketa koji pripadaju najnovije kineskom proturaketnom sustavu HQ-29

Društvenim mrežama se šire snimke koje navodno prikazuju najnoviji i najnapredniji kineski proturaketni sustav HQ-29. Snimka prikazuje vlak na kojem je smješteno najmanje osam lansera i 16 raketa.

Inače, HQ-29 je prvi put prikazan na vojnoj paradi u Pekingu prošle godine. Iako je razvoj počeo još prije dvadesetak godina, tek je odnedavno u operativnoj upotrebi.

Riječ je o visoko mobilnom strateškom proturaketnom sustavu koji je namijenjen, osim uništavanju raketa, i eliminaciji hipersoničnog oružja te satelita u niskoj orbiti, piše Defence Express. Procijenjeni domet doseže 2500 kilometara, a maksimalna visina presretanja oko 850 kilometara, iako je realnije da se radi o visinama od 150 do 600 kilometara. 

Demonstracija sile

Ako su specifikacije točne, vojni analitičari navode da bi time značajno nadmašio ruski sustav S-500, kojemu je domet 600 kilometara udaljenosti i 200 kilometara visine. 

No, znakovito je kad se pojavila snimka moćnog oružja. Samo dan ranije Kinezi su u blizinu spornog grebena u Južnokineskom moru poslali teško naoružane bombardere, lovce i brodove. To je demonstracija sile, s obzirom na to da se u blizini održavaju američko-kineske vojne vježbe u koje je uključeno 17.000 vojnika. 

Sustav HQ-29 bi mogao bitno promijeniti ravnotežu snaga ako dođe do sukoba na Indopacifiku. Posebno se to tiče odnosa između Kine te SAD-a i zapadnih savjetnika. No, iz Pekinga nije zasad došlo nikakvo službeno očitovanje, piše United24media.

