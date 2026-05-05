Stigle loše prognoze: Njemački izvoz će stagnirati

Njemačka industrijska i gospodarska komora (DIHK) ranije je predviđala rast izvoza robe i usluga za jedan posto u tekućoj godini. "Svjetsko gospodarstvo u kriznom je stanju i kompanije osjećaju izravan učinak", rekao je čelnik za vanjsku trgovinu DIHK-a Volker Trier .

Anketa komore o prognozama za svjetsko poslovanje u kojoj je sudjelovalo 4.500 njemačkih kompanija koje posluju u inozemstvu pokazala je da 46 posto ključnim rizikom za poslovanje smatra visoke cijene energije, što je dvostruko više nego ujesen 2025. godine.

Kao ključni rizik za poslovanje 40 posto navelo je poremećaje u opskrbnim lancima, dok je 37 posto kompanija navelo na cijene sirovina, pokazala je anketa DIHK-a.

Pesimistične prognoze

Čelnici kompanija izrazili su veći pesimizam i kad je riječ o srednjoročnim prognozama, pri čemu 32 posto ispitanih očekuje pogoršanje ekonomskih uvjeta u nadolazećih 12 mjeseci u uvjetima poremećaja u globalnim opskrbnim lancima zbog rata u Iranu. U odnosu na prethodnu DIHK-ovu anketu, provedenu prije početka američko-izraelskog rata u Iranu, brojka je uvećana za osam postotnih bodova.

"Ovdje nije riječ samo o usporavanju gospodarstva. Neizvjesnost postaje odlučujući čimbenik", rekao je Trier.

Ipak, utjecaj ovisnosti njemačkih kompanija koje posluju u inozemstvu o uvozu nafte i plina iz zemalja Perzijskog zaljeva ovisi o njihovom geografskom položaju, objasnili su autori ankete. Kompanije koje se nalaze najbliže zoni sukoba te one u azijsko-pacifičkoj regiji, uz iznimku Kine, uglavnom sa skepticizmom gledaju na nadolazećih nekoliko mjeseci.

S druge strane, tvrtke koje posluju u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i članicama južnoameričkog Mercosura ostale su relativno optimistične, pokazala je anketa.