FOTO Pogledajte u kojem je društvu premijer Andrej Plenković stigao u Split

Uoči Dana grada i blagdana svetog Dujma premijer Andrej Plenković, u pratnji nekoliko ministara, došao je na tradicionalnu svečanu sjednicu Gradskog vijeća. To je prvi Sveti Duje otkako je vlast u Splitu lani preuzeo gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ). U četiri prethodne godine, u mandatu Ivice Puljka, Plenković je u ovakvim prigodama izbjegavao Split
Ovog puta sastao se sa Šutom i splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, a potom je s ministrima Brankom Bačićem, Tončijem Glavinom i Irenom Hrstić prisustvovao sjednici u Hrvatskom narodnom kazalištu, na kojoj se svečano uručuju nagrade Grada.
Nagrade Grada Splita
Ove godine posthumno priznanje za životno djelo dodjeljuje se Žanu Ojdaniću i redatelju Branku Ivandi, dok su dobitnici nagrade za životno djelo profesorica Olga Granić i znanstvenik Jakov Dulčić.
Osobne nagrade pripast će Krunu Peronji, Špiru Gruici, Tončiju Banovu te Ani i Luciji Zaninović, a skupne nagrade dodjeljuju se Udruzi Vjeruj i djeluj, HGSS-u Stanici Split, Udruzi Srce, JK Split i KUD-u Filip Dević.
Iz gradskog protokola potvrdili su da su, kao i svake godine, poziv na svečanu sjednicu poslali i predsjedniku Zoranu Milanoviću, no on je ovaj put odlučio poslati izaslanika.
Stanišić: 'Nestalo je podjela'
Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić rekao je da je u deset mjeseci nove gradske vlasti u Splitu 'nestalo podjela' te da se počelo razgovarati o velikim projektima.
Pohvalio se rješavanjem problema Spaladium Arene i nizom 'raspetljanih čvorova'.
'Davor Matijević je izabrao javni interes', rekao je o gradskom vijećniku Davoru Matijeviću, bivšem šefu splitskog SDP-a koji je promijenio stranu i sada održava većinu HDZ-a i HGS-a.
Stanišić je najavio i inicijativu da se splitski HNK nazove po Borisu Dvorniku.
Šuta prikazao film o projektima
Gradonačelnik Tomislav Šuta umjesto uobičajenog govora prikazao je film o velikim projektima koji se trenutačno provode u gradu.
'Vratili smo kulturu dijaloga u grad različitih mišljenja, ali bez podjela', rekao je Šuta te govorio o Splitu kao 'vratima Mediterana'.
Na svečanoj sjednici cijeli je niz gostiju, između ostalih gradonačelnici Rijeke, Dubrovnika, Zadra i Tuzle.
Župan Blaženko Boban pozvao je sve da 'otvore dušu ovom najljepšem, najboljem i najluđem gradu na svitu', a prisutne je pozdravio i nadbiskup Zdenko Križić.
Plenković: Spremni smo financirati zamjenski stadion
Premijer Plenković rekao je da je već u prvoj godini Šutina gradska vlast poduzela niz inicijativa, a pohvalio se da je zaposlenost u Splitu u proteklih deset godina narasla za deset posto.
'Glavni prioritet u godinama pred nama je poboljšanje prometne infrastrukture koja će rasteretiti Split. Ovaj grad je za Hrvatske ceste i Ministarstvo prometa najveći prioritet', rekao je Plenković.
'Pitanje nogometne infrastrukture, želimo pomoći da se nađe dugoročno održivo rješenje za Poljud. Stručnjaci će dati kompetentnu preporuku, a država će to pratiti financiranjem, kao i u Zagrebu. Spremni smo financirati zamjenski stadion dok se Poljud ne rekonstruira ili što se već dogodi s njim', dodao je.
Pohvalio se ulaganjem u škole, dvorane i drugu infrastrukturu kakvo u Hrvatskoj 'nije viđeno od doba Mažuranića'.