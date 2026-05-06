FOTO Pogledajte u kojem je društvu premijer Andrej Plenković stigao u Split

Uoči Dana grada i blagdana svetog Dujma premijer Andrej Plenković, u pratnji nekoliko ministara, došao je na tradicionalnu svečanu sjednicu Gradskog vijeća. To je prvi Sveti Duje otkako je vlast u Splitu lani preuzeo gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ). U četiri prethodne godine, u mandatu Ivice Puljka, Plenković je u ovakvim prigodama izbjegavao Split

Ovog puta sastao se sa Šutom i splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, a potom je s ministrima Brankom Bačićem, Tončijem Glavinom i Irenom Hrstić prisustvovao sjednici u Hrvatskom narodnom kazalištu, na kojoj se svečano uručuju nagrade Grada. Nagrade Grada Splita Ove godine posthumno priznanje za životno djelo dodjeljuje se Žanu Ojdaniću i redatelju Branku Ivandi, dok su dobitnici nagrade za životno djelo profesorica Olga Granić i znanstvenik Jakov Dulčić.

Osobne nagrade pripast će Krunu Peronji, Špiru Gruici, Tončiju Banovu te Ani i Luciji Zaninović, a skupne nagrade dodjeljuju se Udruzi Vjeruj i djeluj, HGSS-u Stanici Split, Udruzi Srce, JK Split i KUD-u Filip Dević. Iz gradskog protokola potvrdili su da su, kao i svake godine, poziv na svečanu sjednicu poslali i predsjedniku Zoranu Milanoviću, no on je ovaj put odlučio poslati izaslanika.

Stanišić: 'Nestalo je podjela' Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić rekao je da je u deset mjeseci nove gradske vlasti u Splitu 'nestalo podjela' te da se počelo razgovarati o velikim projektima. Pohvalio se rješavanjem problema Spaladium Arene i nizom 'raspetljanih čvorova'. 'Davor Matijević je izabrao javni interes', rekao je o gradskom vijećniku Davoru Matijeviću, bivšem šefu splitskog SDP-a koji je promijenio stranu i sada održava većinu HDZ-a i HGS-a. Stanišić je najavio i inicijativu da se splitski HNK nazove po Borisu Dvorniku.

Šuta prikazao film o projektima Gradonačelnik Tomislav Šuta umjesto uobičajenog govora prikazao je film o velikim projektima koji se trenutačno provode u gradu. 'Vratili smo kulturu dijaloga u grad različitih mišljenja, ali bez podjela', rekao je Šuta te govorio o Splitu kao 'vratima Mediterana'. Na svečanoj sjednici cijeli je niz gostiju, između ostalih gradonačelnici Rijeke, Dubrovnika, Zadra i Tuzle. Župan Blaženko Boban pozvao je sve da 'otvore dušu ovom najljepšem, najboljem i najluđem gradu na svitu', a prisutne je pozdravio i nadbiskup Zdenko Križić. Plenković: Spremni smo financirati zamjenski stadion