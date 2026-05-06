dan grada

FOTO Pogledajte u kojem je društvu premijer Andrej Plenković stigao u Split

Damir Petranović

06.05.2026 u 11:03

Andrek Plenković i Ante Župić Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic
Uoči Dana grada i blagdana svetog Dujma premijer Andrej Plenković, u pratnji nekoliko ministara, došao je na tradicionalnu svečanu sjednicu Gradskog vijeća. To je prvi Sveti Duje otkako je vlast u Splitu lani preuzeo gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ). U četiri prethodne godine, u mandatu Ivice Puljka, Plenković je u ovakvim prigodama izbjegavao Split

Ovog puta sastao se sa Šutom i splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, a potom je s ministrima Brankom Bačićem, Tončijem Glavinom i Irenom Hrstić prisustvovao sjednici u Hrvatskom narodnom kazalištu, na kojoj se svečano uručuju nagrade Grada.

Nagrade Grada Splita

Ove godine posthumno priznanje za životno djelo dodjeljuje se Žanu Ojdaniću i redatelju Branku Ivandi, dok su dobitnici nagrade za životno djelo profesorica Olga Granić i znanstvenik Jakov Dulčić.

Tonči Glavina, Branko Bačić, Andrej Plenković i Irena Hrstić Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic

Osobne nagrade pripast će Krunu Peronji, Špiru Gruici, Tončiju Banovu te Ani i Luciji Zaninović, a skupne nagrade dodjeljuju se Udruzi Vjeruj i djeluj, HGSS-u Stanici Split, Udruzi Srce, JK Split i KUD-u Filip Dević.

Iz gradskog protokola potvrdili su da su, kao i svake godine, poziv na svečanu sjednicu poslali i predsjedniku Zoranu Milanoviću, no on je ovaj put odlučio poslati izaslanika.

Svečana sjednica Gradskog vijeća Splita Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic

Stanišić: 'Nestalo je podjela'

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić rekao je da je u deset mjeseci nove gradske vlasti u Splitu 'nestalo podjela' te da se počelo razgovarati o velikim projektima.

Pohvalio se rješavanjem problema Spaladium Arene i nizom 'raspetljanih čvorova'.

'Davor Matijević je izabrao javni interes', rekao je o gradskom vijećniku Davoru Matijeviću, bivšem šefu splitskog SDP-a koji je promijenio stranu i sada održava većinu HDZ-a i HGS-a.

Stanišić je najavio i inicijativu da se splitski HNK nazove po Borisu Dvorniku.

Svečana sjednica Gradskog vijeća Splita Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic

Šuta prikazao film o projektima

Gradonačelnik Tomislav Šuta umjesto uobičajenog govora prikazao je film o velikim projektima koji se trenutačno provode u gradu.

'Vratili smo kulturu dijaloga u grad različitih mišljenja, ali bez podjela', rekao je Šuta te govorio o Splitu kao 'vratima Mediterana'.

Na svečanoj sjednici cijeli je niz gostiju, između ostalih gradonačelnici Rijeke, Dubrovnika, Zadra i Tuzle.

Župan Blaženko Boban pozvao je sve da 'otvore dušu ovom najljepšem, najboljem i najluđem gradu na svitu', a prisutne je pozdravio i nadbiskup Zdenko Križić.

Plenković: Spremni smo financirati zamjenski stadion

Andrej Plenković Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic

Premijer Plenković rekao je da je već u prvoj godini Šutina gradska vlast poduzela niz inicijativa, a pohvalio se da je zaposlenost u Splitu u proteklih deset godina narasla za deset posto.

'Glavni prioritet u godinama pred nama je poboljšanje prometne infrastrukture koja će rasteretiti Split. Ovaj grad je za Hrvatske ceste i Ministarstvo prometa najveći prioritet', rekao je Plenković.

'Pitanje nogometne infrastrukture, želimo pomoći da se nađe dugoročno održivo rješenje za Poljud. Stručnjaci će dati kompetentnu preporuku, a država će to pratiti financiranjem, kao i u Zagrebu. Spremni smo financirati zamjenski stadion dok se Poljud ne rekonstruira ili što se već dogodi s njim', dodao je.

Pohvalio se ulaganjem u škole, dvorane i drugu infrastrukturu kakvo u Hrvatskoj 'nije viđeno od doba Mažuranića'.

MALO OBLAKA, MALO SUNCA

Iz kratkih rukava pod kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
Plenković najavio podršku Mirti Matić, poslao žestoku poruku oporbi: 'Teret 100 posto na njima'
Skandal s norveškim lososima: 'Onečišćenje veliko kao kanalizacija cijele Australije'

