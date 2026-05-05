Novi sjajan posao Zvonimira Bobana? Ukrajinski reprezentativac došao bi besplatno u Dinamo

Kako su se pohvalili na portalu, njihov je novinar Alen Lesički doznao da u Dinamu vlada interes za desnim bekom ukrajinskog Šahtara, a to je Jukhim Konoplja, ujedno i ukrajinskim reprezentativcem

Konoplja na kraju sezone ostaje bez kluba te bi kao slobodan igrač mogao preseliti u Maksimirsku 128.

'Na TM-u vrijedi pet milijuna eura, redovito igra, a igrao je i u Europi. Prema mojim informacijama, Dinamo je krenuo po njega. Sad, je li to maksimalno ozbiljno ili tek ispituju teren, to još ne znamo, ali činjenica je da je to ime iscurilo i to je jedna od Dinamovih želja za desnog beka. Čuo sam i da se na Tabinasa, koji je zimus došao iz Vukovara 1991, ne računa ozbiljno, dok bi mladi Mikić od sljedeće sezone trebao biti dio Dinama B', rekao je Alen Lesički.