EPPO u akciji diljem Hrvatske: Cure detalji velike prijevare s europskim novcem

I.J.

06.05.2026 u 11:23

Uhićenja, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije, danas se provode hitne dokazne radnje u nekoliko županija.

Ove dokazne radnje odnose se na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU.

Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje EPPO provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom uz potporu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te uz pomoć Policijske uprave ličko-senjske, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave virovitičko-podravske. Daljnji detalji zasad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka u tijeku.

Višegodišnje muljanje poticajima za stajsko gnojivo

Kako 24sata neslužbeno doznaje, nova akcija EPPO-a diljem Hrvatske odnosi se na višegodišnja muljanja s poticajima za stajsko gnojivo. Navodno se niz OPG-ova iz nekoliko županija povezalo s jednom bivšom zaposlenicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako bi muljali na poticajima za poljoprivrednike, konkretno, poticajima za stajsko gnojivo.

OPG-ovi su neistinito prikazivali količinu gnojiva koju su kupili ili proizveli, a kako bi prikrili da lažu oko količina, jedni drugima su izdavali lažne fakture i krivotvorili papirologiju. Ona od 2023. godine nije u Agenciji već je otvorila svoju konzultantsku tvrtku. Istražitelji vjeruju da je za naknadu OPG-ovima pomagala u krivotvorenju dokumentacije kako bi dobivali isplate. Slično je radila dok je radila u Agenciji, samo što je neosnovano uvećavala površinu zemlje kojom su se OPG-ovi prijavljivali, što izravno utječe na visinu potpore. Ona je sve odobravala, a zauzvrat navodno dobivala postotak, odnosno mito.

