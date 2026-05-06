Prvi slučaj zaraze hantavirusom izvan kruzera? Francuz obolio nakon leta s putnikom

Francuski državljanin koji nije bio na kruzeru MV Hondius navodno je obolio od hantavirusa nakon leta s jednim od putnika broda, što bi mogao biti prvi slučaj zaraze izvan kruzera
Francuski državljanin koji nije bio na kruzeru MV Hondius zarazio se hantavirusom nakon leta s jednim od putnika s broda, izvještavaju francuski mediji pozivajući se na izvor iz ministarstva zdravstva. To bi bio prvi slučaj zaraze kod osobe koja nije bila na kruzeru.
Osoba je identificirana tijekom epidemiološkog praćenja kontakata povezanih s potvrđenim slučajevima zaraze. Trenutačno se provode testiranja kako bi se utvrdilo radi li se o andskoj varijanti virusa — jedinoj vrsti hantavirusa koja se može prenositi među ljudima.
Osoba povezana s kruzerom završila u bolnici u Njemačkoj
Osoba koja je bila u kontaktu sa zaraženim putnikom s kruzera preventivno se prevozi u njemačku bolnicu.
Kod te osobe zasad nije potvrđen hantavirus, no bit će pregledana u Sveučilišnoj bolnici u Düsseldorfu.
Trenutačno se nalazi na putu prema Nizozemskoj, odakle će biti prebačena u Njemačku.
‘Prijem je isključivo preventivne prirode radi medicinske procjene. Takve situacije spadaju u okvir skrbi za zarazne bolesti koju pruža sveučilišni medicinski centar poput UKD-a’, objasnio je profesor Torsten Feldt, voditelj tropske medicine u bolnici.