Prvi slučaj zaraze hantavirusom izvan kruzera? Francuz obolio nakon leta s putnikom

Francuski državljanin koji nije bio na kruzeru MV Hondius zarazio se hantavirusom nakon leta s jednim od putnika s broda, izvještavaju francuski mediji pozivajući se na izvor iz ministarstva zdravstva. To bi bio prvi slučaj zaraze kod osobe koja nije bila na kruzeru.

Osoba je identificirana tijekom epidemiološkog praćenja kontakata povezanih s potvrđenim slučajevima zaraze. Trenutačno se provode testiranja kako bi se utvrdilo radi li se o andskoj varijanti virusa — jedinoj vrsti hantavirusa koja se može prenositi među ljudima.