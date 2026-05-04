Njemačka autoindustrija u sve lošijem raspoloženju, prijete i nove carine

Indeks poslovnih očekivanja pao je s minus 15,3 boda u ožujku na minus 30,7 bodova u travnju.

'Tvrtke ocjenjuju trenutačnu poslovnu situaciju nešto boljom nego u prethodnom mjesecu, no znatno su pesimističnije kada je riječ o nadolazećim mjesecima', navodi institut.

Ifo-ov indeks poslovne klime pao je prošlog mjeseca na minus 23,8 bodova , s minus 19 u ožujku, priopćio je ekonomski institut sa sjedištem u Münchenu.

Njemačka automobilska industrija, nekoć okosnica gospodarstva, već se dulje suočava s nizom izazova uključujući sve jaču konkurenciju iz Kine i spor prelazak na električna vozila, napominje Ifo.

Dodatni pritisak dolazi od novih američkih carina, koje je predsjednik Donald Trump predstavio kao mjeru za poticanje stranih proizvođača da premjeste proizvodnju u Sjedinjene Američke Države.

Trump je u petak najavio da će od ovog tjedna povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25 posto, uz obrazloženje da se EU ne pridržava trgovinskog sporazuma te da time dodatno pojačava transatlantske trgovinske napetosti.

Podsjetio je i na dogovor postignut u kolovozu prema kojem su carine na automobile i autodijelove trebale biti ograničene na 15 posto.

Međutim, provedba sporazuma u EU usporila je zbog novih carinskih prijetnji iz SAD-a i pravne nesigurnosti nakon odluke Vrhovnog suda SAD-a u veljači kojom su neke ranije carine proglašene nezakonitima.

U međuvremenu, geopolitičke napetosti na Bliskom istoku dodatno opterećuju njemačke proizvođače, 'produbljujući probleme u već oslabljnoj automobilskoj industriji', poručila je industrijska analitičarka iz Ifo instituta Anita Wölfl.