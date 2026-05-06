Pokušaj atentata na Trumpa povezan s Iranom? FBI češlja objave osumnjičenog napadača

Zaključeno je da je sukob s Iranom ‘možda pridonio njegovoj odluci da izvede napad’ , pri čemu se navode objave na društvenim mrežama u kojima je Allen kritizirao američke poteze u ratu.

U preliminarnoj procjeni Ureda za obavještajne analize od 27. travnja navodi se da je osumnjičeni Cole Allen imao ‘više društvenih i političkih pritužbi’.

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti identificiralo je rat između SAD-a, Izraela i Irana kao mogući motiv muškarca optuženog za pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa i visoke članove njegove administracije tijekom večere dopisnika Bijele kuće prošlog mjeseca, navodi se u obavještajnom izvješću poslanom policijskim i saveznim službama diljem zemlje.

Izvješće baca novo svjetlo na istragu motiva napada na večeru dopisnika Bijele kuće 25. travnja. Iako su zaključci još preliminarni, riječ je o dosad najsnažnijoj indiciji da je rat s Iranom mogao biti okidač. Dokument, označen kao ‘Critical Incident Note’, Reuters je dobio putem zahtjeva za pristup informacijama.

Američko ministarstvo pravosuđa u međuvremenu je dodalo novu optužbu protiv Allena — napad na saveznog službenika — tvrdeći da je pucao na agenta Tajne službe na sigurnosnoj kontroli.

Protiv njega su već podignute optužnice za pokušaj atentata, korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela te ilegalni prijevoz oružja i streljiva preko državnih granica. Još se nije izjasnio o krivnji.

Američke vlasti dosad su malo govorile o mogućem motivu, osim što su spominjale e-mail koji je Allen poslao članovima obitelji na večer napada. U toj poruci, koju istražitelji nazivaju manifestom, izražavao je bijes prema administraciji i govorio o želji da napadne ‘izdajnika’ koji drži govor, bez izravnog spominjanja Trumpa.

Prema sudskim dokumentima, tužitelji tvrde da se Allen politički nije slagao s Trumpom i da je želio ‘uzvratiti udarac’ zbog vladinih politika koje je smatrao moralno neprihvatljivima.

FBI detaljno analizira Allenove profile na društvenim mrežama i njegov digitalni trag u potrazi za motivom napada. Istražitelji proučavaju objave na mreži Bluesky povezane s Allenom, na kojima su se posljednjih tjedana prije napada pojavljivale protutrumpovske poruke, kritike američkih akcija protiv Irana, ali i objave o migracijskoj politici, Elonu Musku i ratu u Ukrajini. Jedna od podijeljenih objava pozivala je na opoziv Trumpa zbog njegove prijetnje da će ‘uništiti iransku civilizaciju’.

FBI je također pregledao objavu iz 2024. godine u kojoj je profil povezan s Allenom, citirajući biblijski stih, Trumpa navodno nazvao ‘vragom’.

Istražitelji navode da detaljno proučavanje njegove internetske aktivnosti ima za cilj spriječiti širenje teorija zavjere o motivima napada.