ANALIZA TPORTALA

Gotovina se oporavlja nakon krizne godine, ali jedan problem i dalje mu guši biznis

Zoran Korda

05.05.2026 u 14:14

Ante Gotovina
Ante Gotovina Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic / CROPIX
Poslovanje umirovljenog generala Ante Gotovina u segmentu uzgoja i prerade tune ponovno bilježi uzlazni trend. Nakon osjetnog pada u 2024. godini, njegova tvrtka Pelagos Net Farma lani je povećala prihode za 24 posto, uz blagi oporavak profitabilnosti, no i dalje ograničenom visokom zaduženošću

Gotovina je pokrenuo posao 2013. godine s partnerom Milanom Mandićem, suvlasnikom tvrtke Jadran tuna iz Biograda. Već u startu krenuli su u snažan investicijski ciklus, financiran kreditima HBOR-a i sredstvima fondova Europske unije, a ulaganja su omogućila nabavu prvih brodova i izgradnju hladnjače, čime su postavljeni temelji za daljnji rast.

Tijekom godina poslovanje je kontinuirano raslo, a Pelagos se probio među tri najveće domaće kompanije specijalizirane za uzgoj, izlov i preradu plave ribe, osobito tune. Danas posluje kao srednje velik poduzetnik s vlastitom flotom i uzgajalištem, fokusiran na izvoz i proizvode više dodane vrijednosti.

Oporavak nakon krizne godine

Nakon izazovne 2024. godine, kada su zbog pada prodajnih cijena i nepovoljnog tečaja japanskog jena prihodi pali za gotovo 40 posto, uslijedio je oporavak. Prihodi su lani dosegnuli 19 milijuna eura, a neto dobit udvostručila se na 81,5 tisuća eura.

Unatoč tome, profitna marža ostaje skromna. Razlog je prije svega visoka razina zaduženosti i posljedično veliki troškovi kamata, što i dalje ograničava snažniji rast dobiti.

Fokus na japansko tržište

Temelj poslovanja Pelagosa su uzgoj i prerada plavoperajne tune, proizvoda visoke vrijednosti koji se najvećim dijelom izvozi na zahtjevno japansko tržište, ponajprije za sushi i sashimi.

Ante Gotovina Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic / CROPIX

U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko pet tisuća tona ove ribe, uz ukupnu vrijednost proizvodnje između 40 i 50 milijuna eura. Prema podacima o uzgojnim kvotama, vodeće pozicije drže Kali tuna i Jadran tuna iz Zadarske županije, a slijede Sardina s Brača i Pelagos, čije se uzgajalište nalazi u blizini otoka Murtera.

Planovi širenja unatoč dugu

Unatoč financijskom opterećenju, tvrtka planira širenje kapaciteta. Tijekom 2024. godine dobila je dozvole Ministarstva zaštite okoliša za tri nova uzgajališta – jedno kod otoka Klude u Splitsko-dalmatinskoj županiji te dva u zadarskom arhipelagu, kod Lavdare i Velog Rata.

Brodovi tvrtke Pelagos
Brodovi tvrtke Pelagos Izvor: Cropix / Autor: Luka Gerlanc / CROPIX

Osim tune, Pelagos se bavi preradom sitne plave ribe poput inćuna i srdele, kako iz vlastitog ulova, tako i od kooperanata. Proizvodi se plasiraju kao smrznuti program, poluproizvodi (marinirani i slani inćuni) te gotovi proizvodi za maloprodaju i HoReCa sektor.

Stabilna zaposlenost i infrastruktura

Tvrtka zapošljava 118 radnika, uz prosječnu plaću od 1321 euro, a sjedište joj se nalazi u poslovnoj zoni Gaženica u Zadru, gdje se nalaze upravna zgrada, hladnjača kapaciteta dvije tisuće tona te pogon za preradu s godišnjim kapacitetom od tisuću tona.

Na čelu uprave je Nenad Horvat dok ključne operativne uloge imaju generalova supruga Dunja Zloić Gotovina, zadužena za razvoj i distribuciju brenda Pelagos, Božena Kačanić, zadužena za financije, te Ivana Kuzman, voditeljica proizvodnje.

Ante Gotovina s obitelji u crkvi u Pakoštanama Izvor: Cropix / Autor: Luka Gerlanc

Novi poslovni iskorak

Paralelno s razvojem Pelagosa, Gotovina je početkom godine ušao u novi poslovni pothvat te je s Ivanom Čermakom i Antom Kotromanovićem osnovao tvrtku Delta Logistika sa sjedištem u Zagrebu.

Riječ je, prema dostupnim informacijama, o projektnoj kompaniji povezanoj s razvojem Delta Terminala u luci Gaženica, gdje je odobreno proširenje skladišnih kapaciteta, uključujući skladištenje dizelskog goriva.

Na čelu nove tvrtke nalazi se Kotromanović, uz članice uprave Gordanu Kronju i Dragu Antić.

Ukupno gledano, Gotovinin poslovni sustav pokazuje otpornost i sposobnost oporavka, no daljnji rast profitabilnosti uvelike će ovisiti o smanjenju financijskog tereta i stabilizaciji tržišnih uvjeta, osobito na ključnom japanskom tržištu.

