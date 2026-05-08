Incident iznad Baltika: Portugalski F-16 presreli ruske vojne avione

Portugalski avioni koji su sudjelovali u presretanju stacionirani su u zračnoj bazi Ämari u Estoniji. Od 1. travnja portugalski kontingent bio je podignut na uzbunu šest puta, javlja portal Militarnyi.

Ranije je objavljeno da Slovačka planira do kraja 2027. rasporediti svoje borbene avione F-16 u NATO-ovu misiju nadzora zračnog prostora iznad Litve, Latvije i Estonije.

Početkom svibnja lovci angažirani u sklopu misije Baltic Air Policing triput su podignuti kako bi identificirali i pratili ruske zrakoplove koji nisu poštovali međunarodne propise o letenju.