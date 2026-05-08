Incident iznad Baltika: Portugalski F-16 presreli ruske vojne avione

Portugalski borbeni avioni F-16 presreli su ruski transportni zrakoplov An-12 i lovac Su-35 iznad Baltičkog mora u sklopu NATO-ove misije Air Policing 2026, objavilo je NATO-ovo Zračno zapovjedništvo.
Portugalski avioni koji su sudjelovali u presretanju stacionirani su u zračnoj bazi Ämari u Estoniji. Od 1. travnja portugalski kontingent bio je podignut na uzbunu šest puta, javlja portal Militarnyi.
Ranije je objavljeno da Slovačka planira do kraja 2027. rasporediti svoje borbene avione F-16 u NATO-ovu misiju nadzora zračnog prostora iznad Litve, Latvije i Estonije.
Početkom svibnja lovci angažirani u sklopu misije Baltic Air Policing triput su podignuti kako bi identificirali i pratili ruske zrakoplove koji nisu poštovali međunarodne propise o letenju.
Tako su 1. svibnja francuski borbeni avioni Rafale iz sastava Francuskih zračnih i svemirskih snaga presreli dva ruska bombardera Su-24M koja su letjela prema ruskoj enklavi Kalinjingradu i natrag.
Ruski zrakoplovi letjeli su s isključenim radarskim transponderima, bez prijavljenih planova leta i bez radio-komunikacije s regionalnim centrom za kontrolu zračnog prometa.
Krajem travnja švedski i danski borbeni avioni presreli su ruske strateške bombardere Tu-22M3, koje su pratili lovci Su-35S, iznad Baltičkog mora.