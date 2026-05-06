Netflix ima moćan novi triler: Od ove serije teško ćete se odvojiti

Netflixova serija 'Man on Fire' donosi novu adaptaciju poznatog romana A.J. Quinnella, priče koja je već imala nekoliko ekranizacija, među njima i onu najpoznatiju s Denzelom Washingtonom
Netflix je nedavno u ponudu dodao novu šestodijelnu seriju 'Man on Fire', temeljenu na istoimenom romanu A.J. Quinnella iz 1980. godine, a napeta adaptacija vrlo brzo probila se među najgledanije naslove na ovom streaming servisu.
Ovu priču publika već dobro poznaje zahvaljujući filmskim adaptacijama, osobito verziji iz 2004. godine u kojoj je glavnu ulogu igrao Denzel Washington.
Nova serija ipak ne pokušava samo ponoviti poznati obrazac, nego priču o osveti i iskupljenju smješta u drukčiji emocionalni okvir. U središtu je John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II.), bivši pripadnik specijalnih snaga kojega progoni trauma iz prošlosti i misija koja je završila kobno.
Bivši specijalac na rubu sloma
Za razliku od ranijih verzija, Creasy u ovoj Netflixovoj adaptaciji nije obilježen alkoholizmom, nego posttraumatskim stresnim poremećajem, osjećajem krivnje i dubokom usamljenošću. Kada ga gledatelji prvi put upoznaju, riječ je o čovjeku koji je izgubio oslonac, posao i vjeru da se iz vlastitog mraka može izvući.
Nakon pokušaja samoubojstva, u njegov život ulazi bivši kolega koji mu pruža priliku za novi početak i poziva ga u Rio de Janeiro. Ondje Creasy pokušava ponovno stati na noge, ali ubrzo se nađe uvučen u priču koja će ga natjerati da se suoči i s vlastitim demonima i s brutalnim kriminalnim svijetom.
Veza koja mijenja sve
Ključan lik u seriji je Poe, mlada žena koju glumi Billie Boullet. Ona postaje Creasyjeva emocionalna točka preokreta i osoba kroz koju ponovno pronalazi smisao. Nakon što tragedija pogodi njezinu obitelj, Creasy i Poe kreću u potragu za odgovornima.
Serija tako zadržava temeljne motive poznate priče: ranjenog zaštitnika, zamjensku obiteljsku vezu, krivnju, osvetu i mogućnost iskupljenja. No za razliku od klasičnih akcijskih trilera u kojima junak uglavnom funkcionira kao nepobjedivi stroj, ova verzija više inzistira na njegovoj psihološkoj ranjenosti.
Rio kao opasna pozornica
Radnja vodi gledatelje kroz Rio de Janeiro, od favela do zatvorenih krugova moći u kojima se kriju oni koji vuku konce. Kako se misija širi, Creasy oko sebe okuplja skupinu pomagača, a potraga za istinom postaje sve opasnija.
Ulogu Johna Creasyja preuzeo je Yahya Abdul-Mateen II, poznat po projektima 'Aquaman', 'Watchmen' i 'Wonder Man'. U ovoj seriji dobiva priliku pokazati drukčiji raspon: fizički je uvjerljiv kao akcijski protagonist, ali uloga od njega traži i stalnu prisutnost unutarnje napetosti, tuge i kontrole.
Što kažu kritičari
Prve kritike posebno ističu Abdul-Mateenovu izvedbu. Guardian navodi da je njegova prisutnost snažna te da uvjerljivo nosi lik čovjeka koji djeluje kao netko tko u borbi ne gubi lako, ali ga pritom ne svodi samo na akcijskog junaka.
Ipak, ista recenzija upozorava na najveći problem serije: njezin ozbiljan, mračan ton ponekad se sudara s akcijskim prizorima koji su 'izrazito pretjerani'. Kritičar Jack Seale ističe da 'Man on Fire' želi biti tužnija i ozbiljnija verzija osvetničkog trilera, no i dalje sadrži scene koje su bliže žanrovskom spektaklu nego psihološkoj drami.
Unatoč toj zamjerci, 'Man on Fire' mogao bi privući gledatelje koji vole mračne akcijske trilere s naglašenom emocionalnom pozadinom.