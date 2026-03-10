VIDEO Dramatična potjera iznad plaže u Dubaiju: Pogledajte kako je F-16 oborio Šehid

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) suočili su se s novim valom iranskih napada dronovima i raketama, samo dan nakon što su luksuzne četvrti Dubaija pogođene u noćnom napadu

Vlasti tvrde da je većina projektila presretnuta, ali su napadi dodatno pojačali napetosti u regiji. Ministarstvo obrane UAE-a u nedjelju je objavilo da su protuzračne snage otkrile ukupno 117 bespilotnih letjelica, od kojih je 113 presretnuto i uništeno, dok su četiri pala na teritorij zemlje. Dramatična potjera iznad plaže u Dubaiju Jedna od najdramatičnijih scena zabilježena je iznad plaže Al Mamzar u Dubaiju.

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se borbeni zrakoplov F-16E iz zračnih snaga UAE-a kako juri iranski napadački dron Šehid-136. Prema dostupnim snimkama, pilot je prema dronu ispalio projektil koji nalikuje AIM-9X Sidewinderu, toplinski navođenoj raketi namijenjenoj borbi na malim udaljenostima. Dron se srušio odmah nakon pogotka.

An extended video showing the earlier shoot-down of an Iranian Shahed-136 drone and its eventual shoot-down by an air-to-air missile fired by a United Arab Emirates Air Force F-16E. pic.twitter.com/44A2tRpvri — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) March 9, 2026