VIDEO Dramatična potjera iznad plaže u Dubaiju: Pogledajte kako je F-16 oborio Šehid

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) suočili su se s novim valom iranskih napada dronovima i raketama, samo dan nakon što su luksuzne četvrti Dubaija pogođene u noćnom napadu
Vlasti tvrde da je većina projektila presretnuta, ali su napadi dodatno pojačali napetosti u regiji.
Ministarstvo obrane UAE-a u nedjelju je objavilo da su protuzračne snage otkrile ukupno 117 bespilotnih letjelica, od kojih je 113 presretnuto i uništeno, dok su četiri pala na teritorij zemlje.
Dramatična potjera iznad plaže u Dubaiju
Jedna od najdramatičnijih scena zabilježena je iznad plaže Al Mamzar u Dubaiju.
Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se borbeni zrakoplov F-16E iz zračnih snaga UAE-a kako juri iranski napadački dron Šehid-136.
Prema dostupnim snimkama, pilot je prema dronu ispalio projektil koji nalikuje AIM-9X Sidewinderu, toplinski navođenoj raketi namijenjenoj borbi na malim udaljenostima.
Dron se srušio odmah nakon pogotka.
Stotine raketa od početka sukoba
Prema podacima koje su objavile vlasti Emirata, Iran je od početka američko-izraelskih napada na Iran lansirao ukupno 238 balističkih raketa prema UAE-u.
Protuzračna obrana uspjela je presresti 221 projektil, dok su samo dvije rakete pogodile cilj, navodi britanski Daily Mail.
U ponedjeljak je, prema istim izvorima, otkriveno još 15 balističkih raketa, ali nijedna nije pala na teritorij zemlje.
Napad na luksuzne četvrti Dubaija
Vlasti u Abu Dhabiju poručile su da će odlučno reagirati na svaku prijetnju.
‘Nema kompromisa kada je riječ o sigurnosti i suverenitetu nacije. Oružane snage UAE-a spremne su odvratiti svaku prijetnju’, poručili su iz Ministarstva unutarnjih poslova.
Napetosti su dodatno porasle nakon noćnog napada dronom u subotu, kada su pogođena dvije luksuzne četvrti Dubaija.
U napadu je poginula jedna osoba, dok su dva stambena nebodera zahvatili požari.
Napadi se nastavljaju
Ministarstvo obrane Ujedinjeni Arapskih Emirata (UAE) izjavilo je da je u utorak otkrilo devet projektila i 35 dronova, dok američki i izraelski rat protiv Irana nastavlja odjekivati regijom.
Ministarstvo je u objavi na X-u navelo da je presretnuto osam projektila, pri čemu je jedan pao u more, a presretnuto je i 26 dronova.