Od zapada do istoka

Gdje se točno nalaze američki vojnici u Europi?

M.Či./Hina

02.05.2026 u 15:49

Američka vojska u Rumunjskoj tijekom vojne parade - ilustracija
Američka vojska u Rumunjskoj tijekom vojne parade - ilustracija Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, objavio je Pentagon u petak, nakon javnog spora oko rata u Iranu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kancelara Friedricha Merza.

Riječ je najkonkretnijoj najavi dosad o smanjenju američke vojne prisutnosti u Europi, a dolazi nakon mjeseci pritužbi iz Washingtona da regija ne čini dovoljno kako bi podržala Amerikance u Iranu i pobrinula se za vlastitu sigurnost.

Slijede neke od ključnih pojedinosti o američkoj vojnoj prisutnosti u Europi, kako navodi Reuters.

Koliko je američkih vojnika u Europi?

Sjedinjene Države imale su približno 68.000 djelatnih vojnih osoba trajno raspoređenih u svojim prekomorskim bazama u Europi prema podacima iz prosinca 2025., pokazuju podaci američkog Obrambenog centra za podatke o ljudstvu (DMDC).

To ne uključuje rotacijske snage upućene u sklopu operacija raspoređivanja snaga i na vježbe.

Američka vojska raspoređena je u 31 stalnoj bazi i na još 19 vojnih lokacija kojima Ministarstvo obrane ima pristup od ožujka 2024., pokazuje izvješće Kongresa. 

Što čini američke snage u Europi?

Europsko zapovjedništvo američkih snaga (USEUCOM) nadzire američke vojne operacije diljem Europe, surađujući sa saveznicima iz NATO-a putem šest zapovjedništava koja predstavljaju kopnenu vojsku, mornaricu, zrakoplovstvo, marince, snage za specijalne operacije i novoosnovane svemirske snage. Sjedišta tih komponenti nalaze se u Njemačkoj i Italiji, a usredotočena su na odgovor na krize i sigurnosnu suradnju diljem Europe i Afrike. 

Gdje su ti vojnici smješteni?

Američki vojnici stacionirani su u više od desetak europskih zemalja, najviše u Njemačkoj, Italiji i Britaniji.

Njemačka – Najveća američka baza u Europi je zrakoplovna baza u blizini njemačkog grada Ramsteina, gdje su vojnici stacionirani od 1952. godine. U južnoj Njemačkoj, garnizon američke vojske Bavaria, sa sjedištem u Grafenwoehru, glavno je obučno središte za snage u Europi. Prema podacima DMDC-a, od prosinca 2025. godine u Njemačkoj je bilo stacionirano 36.436 djelatnih vojnika, podijeljenih u pet garnizona.

Italija – Američko vojno osoblje stacionirano je u Italiji od kraja Drugog svjetskog rata i obuhvaća divizije kopnene vojske, mornarice i zrakoplovstva. Podaci DMDC-a pokazuju da je Italija krajem 2025. udomila 12.662 djelatna vojnika u bazama u Vicenzi, Avianu, Napulju i na Siciliji.

Britanija – Američke snage u Ujedinjenom Kraljevstvu obuhvaćale su 10.156 vojnika u prosincu prošle godine, smještenih u tri baze, udomljujući uglavnom osoblje zrakoplovstva.

Španjolska – Ova zemlja udomljuje baze američke mornarice i zrakoplovstva u blizini Gibraltarskog tjesnaca. Podaci DMDC-a pokazuju da je od prosinca 2025. u Španjolsku bilo trajno raspoređeno 3814 djelatnih vojnika.

Poljska – Poljska udomljuje 369 trajno dodijeljenih djelatnih vojnika, kao i oko 10.000 pripadnika rotacijskih snaga financiranih kroz Europsku inicijativu odvraćanja, pokazuju podaci DMDC-a i Kongresne službe za istraživanje. Osoblje je smješteno u četiri baze s privremenim pristupom SAD-a.

Rumunjska – Slično Poljskoj i drugim bivšim zemljama komunističkog bloka, Rumunjska udomljuje rotacijsku prisutnost američkih snaga uz 153 trajno dodijeljena vojnika, prema podacima DMDC-a i Kongresne službe za istraživanje. Baze kojima SAD ima pristup uključuju zrakoplovnu bazu Mihail Kogalniceanu, Campia Turzii i Deveselu.

Mađarska – SAD provodi rotacijska raspoređivanja snaga i vježbe u Mađarskoj. DMDC je u prosincu naveo da je zemlja udomila 77 trajno dodijeljenih vojnika stacioniranih u dvije baze, Kecskemet i zrakoplovnu bazu Papa.

'različita tumačenja'

Od zapada do istoka

Od zapada do istoka

Gdje se točno nalaze američki vojnici u Europi?
dotaknuo se i izbora

