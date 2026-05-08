Hoće li Ukrajinci sutra udariti u srce Putinovog režima ili je to samo varka? 'Bio bi to spektakl'

Riječ 'Pobjeda' dominira na gigantskim plakatima na Crvenom trgu u Moskvi uoči parade kojom se tradicionalno obilježava Dan pobjede, no u petoj godini rata koji je Vladimir Putin pokrenuo protiv Ukrajine atmosfera u Rusiji daleko je od trijumfalne. Cijeli svijet pomno prati hoće li se nešto značajno sutra dogoditi pred samim Kremljem
Prvi put u dva desetljeća održavanja na moskovskoj vojnoj paradi neće biti vojne tehnike, nego tek pješadija, uz objašnjenja da su tenkovi i balistički projektili 'potrebniji na ratištu'. Od stranih gostiju stiže tek nekoliko diktatora, a tradicionalno će tamo biti i šerifi iz međunarodno nepriznatih ruskih protektorata i predsjednik Slovačke Robert Fico. Stranim novinarima oduzete su akreditacije za praćenje događaja.
Vladimir Putin javno se ponizio zatraživši od Ukrajinaca – preko Donalda Trumpa, naravno – jednodnevno primirje 9. svibnja kako bi parada prošla bez straha od dronova i projektila prema Moskvi, a onda je stiglo još veće poniženje kada je odbijen.
'Vrlo čudna atmosfera' u Moskvi
Strani dopisnici javljaju da se u samoj Moskvi može osjetiti 'vrlo čudna atmosfera', a čak i prosječni građani otvoreno raspravljaju o mogućnosti da Ukrajina izvede napad na samo sjedište Putinove moći u trenutku koji ne može imati veću simboliku. Taj scenarij nije isključen: u proteklim tjednima bilježili su se napadi na objekte samo četiri kilometra zračne linije udaljene od Crvenog trga…
U isto vrijeme zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije i Putinov bliski suradnik Dmitrij Medvedev nastavlja sa svojim bizarnim verbalnim eskapadama, a sada je zaprijetio Njemačkoj 'potpunim uništenjem njezine naveliko hvaljene industrije' u slučaju izravnog sukoba te nekako uspio doći do zaključka da u toj zemlji vladaju 'militarizam i žeđ za osvetom zbog poraza u Drugom svjetskom ratu'.
Po ovom ekstremistu, Njemačkoj preostaje samo 'izbor između rata i sramotnog pokopa vlastite državnosti'.
Mogu li doista Ukrajinci ovog 9. svibnja zadati novi simboličan udarac Putinu i njegovom režimu, odnosno žele li i hoće li to napraviti, za tportal odgovara bivši saborski zastupnik i geopolitički analitičar Tonči Tadić.
Moguće je da Ukrajinci razvale Krimski most
'Čini mi se da je prava svrha ovih spekulacija zapravo natjerati Rusiju da u Moskvu premjesti što više svojih protuzračnih sustava, ako je moguće i većinu, kako bi drugi strateški objekti u zemlji ostali nebranjeni. Nije nemoguće da se u čast Dana pobjede razvali Krimski most ili kakva velika elektrana koja napaja značajan dio ruskog teritorija. Dakako, bio bi to spektakl svjetskih razmjera kada bi se rojevi dronova ukazali iznad Kremlja, no dojam je da Ukrajinci zapravo 'navlače' Ruse na pregrupiranje', smatra Tadić.
Po njemu, 'najsmješniji dio cijele priče' jest stupanj paranoje i nesigurnosti koji vlada u Rusiji i upravo to dokazuje koliko se zemlja promijenila u ratu koji za Ruse već sada traje dulje od Drugog svjetskog rata, bez ikakvih naznaka pozitivnog ishoda.
'Danas čitav svijet raspravlja o tome hoće li Zelenski poslati dronove prema Crvenom trgu i ta opcija smatra se normalnom i samorazumljivom otprilike kao što se prije četiri godine raspravljalo o tome hoće li Rusi potpuno razvaliti Kijev', kaže sugovornik tportala.
Rusija je prisiljena birati između dvije jednako loše opcije
'Potpuno je besmisleno raspravljati o tome hoće li eventualni ukrajinski napadi homogenizirati Ruse i okupiti ih oko Putina – upravo je suprotno, za Ruse rat može trajati pet tisuća godina, ali samo do trenutka u kojem čuju i vide eksplozije u svome gradu. Tek tada shvatit će do čega ih je Putin doveo', smatra Tadić te vrhunskim cinizmom označava izjavu Putina da su se dosad 'iz humanitarnih razloga' suzdržavali od snažnijih napada na susjednu državu.
'To govori čovjek koji je krstarećom raketom sravnio sa zemljom dječju bolnicu u Kijevu', podsjeća Tadić.
Poruku Medvedeva upućenu Njemačkoj tumači kao izraz posvemašnjeg očaja, ali i njegov javni izraz lojalnosti Putinu i vremenima koja su za njega izrazito teška, a svaki izraz nelojalnosti bi, sarkastično upozorava, za njega završio 'ispijanjem čaja s polonijem'.
'Istina je zapravo potpuno suprotna od Medvedevljevih poruka: Rusija je ta koja je prisiljena birati između dvije jednako loše opcije. S jedne strane nudi joj se potpuno gospodarsko uništenje nastavkom rata, a s druge strane ponižavajući izlazak iz rata povlačenjem svih snaga. To je njena budućnost', zaključuje Tadić.