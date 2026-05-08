Hoće li Ukrajinci sutra udariti u srce Putinovog režima ili je to samo varka? 'Bio bi to spektakl'

Riječ 'Pobjeda' dominira na gigantskim plakatima na Crvenom trgu u Moskvi uoči parade kojom se tradicionalno obilježava Dan pobjede, no u petoj godini rata koji je Vladimir Putin pokrenuo protiv Ukrajine atmosfera u Rusiji daleko je od trijumfalne. Cijeli svijet pomno prati hoće li se nešto značajno sutra dogoditi pred samim Kremljem

Prvi put u dva desetljeća održavanja na moskovskoj vojnoj paradi neće biti vojne tehnike, nego tek pješadija, uz objašnjenja da su tenkovi i balistički projektili 'potrebniji na ratištu'. Od stranih gostiju stiže tek nekoliko diktatora, a tradicionalno će tamo biti i šerifi iz međunarodno nepriznatih ruskih protektorata i predsjednik Slovačke Robert Fico. Stranim novinarima oduzete su akreditacije za praćenje događaja. Vladimir Putin javno se ponizio zatraživši od Ukrajinaca – preko Donalda Trumpa, naravno – jednodnevno primirje 9. svibnja kako bi parada prošla bez straha od dronova i projektila prema Moskvi, a onda je stiglo još veće poniženje kada je odbijen.

'Vrlo čudna atmosfera' u Moskvi Strani dopisnici javljaju da se u samoj Moskvi može osjetiti 'vrlo čudna atmosfera', a čak i prosječni građani otvoreno raspravljaju o mogućnosti da Ukrajina izvede napad na samo sjedište Putinove moći u trenutku koji ne može imati veću simboliku. Taj scenarij nije isključen: u proteklim tjednima bilježili su se napadi na objekte samo četiri kilometra zračne linije udaljene od Crvenog trga… U isto vrijeme zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije i Putinov bliski suradnik Dmitrij Medvedev nastavlja sa svojim bizarnim verbalnim eskapadama, a sada je zaprijetio Njemačkoj 'potpunim uništenjem njezine naveliko hvaljene industrije' u slučaju izravnog sukoba te nekako uspio doći do zaključka da u toj zemlji vladaju 'militarizam i žeđ za osvetom zbog poraza u Drugom svjetskom ratu'. Po ovom ekstremistu, Njemačkoj preostaje samo 'izbor između rata i sramotnog pokopa vlastite državnosti'.

Napad dronom na Kremlj Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia







+5 Napad dronom na Kremlj Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Mogu li doista Ukrajinci ovog 9. svibnja zadati novi simboličan udarac Putinu i njegovom režimu, odnosno žele li i hoće li to napraviti, za tportal odgovara bivši saborski zastupnik i geopolitički analitičar Tonči Tadić. Moguće je da Ukrajinci razvale Krimski most 'Čini mi se da je prava svrha ovih spekulacija zapravo natjerati Rusiju da u Moskvu premjesti što više svojih protuzračnih sustava, ako je moguće i većinu, kako bi drugi strateški objekti u zemlji ostali nebranjeni. Nije nemoguće da se u čast Dana pobjede razvali Krimski most ili kakva velika elektrana koja napaja značajan dio ruskog teritorija. Dakako, bio bi to spektakl svjetskih razmjera kada bi se rojevi dronova ukazali iznad Kremlja, no dojam je da Ukrajinci zapravo 'navlače' Ruse na pregrupiranje', smatra Tadić. Po njemu, 'najsmješniji dio cijele priče' jest stupanj paranoje i nesigurnosti koji vlada u Rusiji i upravo to dokazuje koliko se zemlja promijenila u ratu koji za Ruse već sada traje dulje od Drugog svjetskog rata, bez ikakvih naznaka pozitivnog ishoda.