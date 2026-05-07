Vojna parada skromnija nego ikad, Zelenski prijeti napadom, Putin gasi internet: Što čeka Moskvu 9. svibnja?

Ministarstvo obrane Rusije najavilo je ovih dana da će se svečano obilježavanje predstojećeg Dana pobjede na moskovskom Crvenom trgu u mnogočemu razlikovati od dosadašnjih grandioznih vojnih parada kojima se svake godine 9. svibnja obilježava njemačka predaja u Drugom svjetskom ratu 1945. godine. Evo kako bi, prema najavama iz Moskve, mogla izgledati ovogodišnja Parada pobjede

Vojne parade u Moskvi predstavljaju složen društvenopolitički fenomen koji objedinjuje povijesnu memoriju, državnu ideologiju i suvremenu geopolitiku. Njihova geneza seže u razdoblje Sovjetskog Saveza, kada su se odvijale na Crvenom trgu te služile kao demonstracija vojne moći i simbolički prikaz jedinstva države.

Najpoznatija među njima, parada povodom Dana pobjede 9. svibnja, komemorira sovjetsku pobjedu u Drugom svjetskom ratu te istodobno djeluje kao ključni instrument oblikovanja kolektivnog identiteta današnje Rusije. Nadalje, vojne parade u Moskvi imaju važnu ulogu u međunarodnim odnosima. Prikaz naprednog naoružanja i organizacijske discipline šalje poruku potencijalnim saveznicima i protivnicima o vojnoj spremnosti i tehnološkom kapacitetu države, a u tom smislu mogu se promatrati kao oblik meke i tzv. tvrde moći istodobno jer su svojevrsni kulturno-politički događaj, ali i implicitna demonstracija sile.

Vojna parada u Moskvi Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ured predsjednika Ruske Federacije

Posljednji Putinov govor Ne smije se zanemariti ni njihova uloga u unutarnjoj politici. Parade doprinose konsolidaciji nacionalnog jedinstva, osobito u kontekstu političkih ili ekonomskih izazova, a medijskom reprezentacijom i širokom dostupnošću prijenosa država nastoji uključiti građane u zajednički simbolički prostor, čime se jača osjećaj pripadnosti i patriotizma. Međutim čini se da ovogodišnja vojna parada na Crvenom trgu neće biti klasična demonstracija vojne moći, već prije svega sigurnosno kontroliran i simbolički događaj. Umjesto spektakla snage, naglasak će biti na političkoj poruci, kontroli rizika i održavanju kontinuiteta državnog rituala u uvjetima rata u Ukrajini i povećane nesigurnosti u granicama Rusije.

Ministarstvo obrane Rusije izvijestilo je da se ovogodišnja Parade pobjede u Moskvi drastično razlikuje od klasičnih mimohoda ljudstva i tehnike te preleta zrakoplova, što je najveća promjena unazad 19 godina, kada su sudjelovali samo pješačke kolone i vojni orkestri. Zanimljivo, te 2007. godine Vladimir Putin je na paradi održao svoj posljednji govor u svojem prvom predsjedničkom mandatu. Prema službenom Kremlju, ove godine neće biti tenkova, oklopnih vozila, raketnih sustava i druge vojne tehnike. Ranije su upravo ti sustavi, osobito interkontinentalne rakete i moderni tenkovi, bili glavni spektakl parade. Uz to, smanjen je broj sudionika pa tako neće sudjelovati kadeti vojnih škola i akademija, za razliku od prije, uz desetke tisuća sudionika i velik broj različitih postrojbi svih rodova vojske.

Prekid mobilnog interneta i ubojice dronova Moskva je pojasnila da je naglasak ovogodišnjeg svečanog defilea na pješaštvu, prezentaciji rodova vojske i simboličkim elementima te propagandnom prikazu rata u Ukrajini pomoću videomaterijala s bojišta. Prema nekim najavama, zračni program ostaje i ove godine, ali to još uvijek nije službeno potvrđeno, a planiran je prelet aviona i helikoptera te akrobatskih timova. Međutim zadnjih ratnih godina zračna komponenta priredbe znala se otkazivati zbog sigurnosti. Ovakav 'reducirani' format odražava trend od 2022. godine, kada je Rusija otvoreno napala Ukrajinu i otkada su parade postupno postajale manje grandiozne, ponajviše zbog sigurnosnih razloga, izbjegavanja izlaganje vojne tehnike, njezinog manjka i nedostatka vojnika upućenih na bojište, pa i straha od mogućeg ukrajinskog napada.