Vojna parada skromnija nego ikad, Zelenski prijeti napadom, Putin gasi internet: Što čeka Moskvu 9. svibnja?

Ministarstvo obrane Rusije najavilo je ovih dana da će se svečano obilježavanje predstojećeg Dana pobjede na moskovskom Crvenom trgu u mnogočemu razlikovati od dosadašnjih grandioznih vojnih parada kojima se svake godine 9. svibnja obilježava njemačka predaja u Drugom svjetskom ratu 1945. godine. Evo kako bi, prema najavama iz Moskve, mogla izgledati ovogodišnja Parada pobjede
Vojne parade u Moskvi predstavljaju složen društvenopolitički fenomen koji objedinjuje povijesnu memoriju, državnu ideologiju i suvremenu geopolitiku. Njihova geneza seže u razdoblje Sovjetskog Saveza, kada su se odvijale na Crvenom trgu te služile kao demonstracija vojne moći i simbolički prikaz jedinstva države.
Najpoznatija među njima, parada povodom Dana pobjede 9. svibnja, komemorira sovjetsku pobjedu u Drugom svjetskom ratu te istodobno djeluje kao ključni instrument oblikovanja kolektivnog identiteta današnje Rusije.
Nadalje, vojne parade u Moskvi imaju važnu ulogu u međunarodnim odnosima. Prikaz naprednog naoružanja i organizacijske discipline šalje poruku potencijalnim saveznicima i protivnicima o vojnoj spremnosti i tehnološkom kapacitetu države, a u tom smislu mogu se promatrati kao oblik meke i tzv. tvrde moći istodobno jer su svojevrsni kulturno-politički događaj, ali i implicitna demonstracija sile.
Posljednji Putinov govor
Ne smije se zanemariti ni njihova uloga u unutarnjoj politici. Parade doprinose konsolidaciji nacionalnog jedinstva, osobito u kontekstu političkih ili ekonomskih izazova, a medijskom reprezentacijom i širokom dostupnošću prijenosa država nastoji uključiti građane u zajednički simbolički prostor, čime se jača osjećaj pripadnosti i patriotizma.
Međutim čini se da ovogodišnja vojna parada na Crvenom trgu neće biti klasična demonstracija vojne moći, već prije svega sigurnosno kontroliran i simbolički događaj. Umjesto spektakla snage, naglasak će biti na političkoj poruci, kontroli rizika i održavanju kontinuiteta državnog rituala u uvjetima rata u Ukrajini i povećane nesigurnosti u granicama Rusije.
Ministarstvo obrane Rusije izvijestilo je da se ovogodišnja Parade pobjede u Moskvi drastično razlikuje od klasičnih mimohoda ljudstva i tehnike te preleta zrakoplova, što je najveća promjena unazad 19 godina, kada su sudjelovali samo pješačke kolone i vojni orkestri. Zanimljivo, te 2007. godine Vladimir Putin je na paradi održao svoj posljednji govor u svojem prvom predsjedničkom mandatu.
Prema službenom Kremlju, ove godine neće biti tenkova, oklopnih vozila, raketnih sustava i druge vojne tehnike. Ranije su upravo ti sustavi, osobito interkontinentalne rakete i moderni tenkovi, bili glavni spektakl parade. Uz to, smanjen je broj sudionika pa tako neće sudjelovati kadeti vojnih škola i akademija, za razliku od prije, uz desetke tisuća sudionika i velik broj različitih postrojbi svih rodova vojske.
Prekid mobilnog interneta i ubojice dronova
Moskva je pojasnila da je naglasak ovogodišnjeg svečanog defilea na pješaštvu, prezentaciji rodova vojske i simboličkim elementima te propagandnom prikazu rata u Ukrajini pomoću videomaterijala s bojišta. Prema nekim najavama, zračni program ostaje i ove godine, ali to još uvijek nije službeno potvrđeno, a planiran je prelet aviona i helikoptera te akrobatskih timova. Međutim zadnjih ratnih godina zračna komponenta priredbe znala se otkazivati zbog sigurnosti.
Ovakav 'reducirani' format odražava trend od 2022. godine, kada je Rusija otvoreno napala Ukrajinu i otkada su parade postupno postajale manje grandiozne, ponajviše zbog sigurnosnih razloga, izbjegavanja izlaganje vojne tehnike, njezinog manjka i nedostatka vojnika upućenih na bojište, pa i straha od mogućeg ukrajinskog napada.
Upravo je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski početkom ovog tjedna izjavio da bi njihovi dronovi mogli gađati rusku Paradu pobjede. Govoreći na otvaranju 8. samita Europske političke zajednice u Erevanu, Zelenski je procijenio da Rusija više nije sposobna demonstrirati vojnu moć kao prethodnih godina. Valja podsjetiti da je parada održana na Crvenom trgu u svibnju 2021., manje od godinu dana prije otvorene agresije na Ukrajinu, bila jedna od najspektakularnijih. Samim time, prenosila je poruku Ukrajini.
Zasad je poznato da će Rusija tijekom ovogodišnje skromnije vojne parade ograničiti ili prekinuti mobilni internet, zatvoriti zračni prostor i aerodrome te postaviti snajperiste, timove za obaranje manjih dronova i dodatne sigurnosne snage na sve ključne pozicije. Također, sudjelovanje stranih lidera bit će ograničeno, uz dolazak uglavnom politički najbliskijih saveznika Moskve. Sve to ukazuje na visoku zabrinutost zbog mogućih napada Ukrajinaca.