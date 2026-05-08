Habulin upozorio na povijesni revizionizam: 'Ustaštvo se pokušava prikazati domoljubljem'

Desnica postaje sve agresivnija, a ustaštvu se navlači maska domoljublja, rekao je predsjednik SABA-e Franjo Habulin u petak na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 81. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba

''Mi slavimo Dan pobjede nad fašizmom i Dan oslobođenja Zagreba, grada heroja. Ali, to se događa istovremeno dok se u Saboru uzvikuje ustaški pozdrav, dok se u tome istom Saboru održavaju okrugli stolovi notornih povijesnih revizionista'', kazao je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA). Habulin je naglasio kako nitko nije mogao slutiti i da će se godinama i desetljećima nakon završetka Drugog svjetskog rata morati boriti za istinu o tome ratu i tko je bio pobjednik i tko poraženi te tko je bio na pravoj strani. Borci za slobodu, antifašisti bili su na pravoj strani, kazao je Habulin, dodavši i da ''notorni povijesni revizionisti'' pokušavaju utvrditi laž ''što je desničari neumorno ponavljaju od ranih 90-ih''. ''Desnica postaje sve agresivnija. Nemilosrdno se radi na tome da se zločinu, kakav je bio nacifašizam i u ovdašnjoj inačici – ustaštvo, navuče maska domoljublja'', kazao je Habulin dodavši kako je samo pitanje vremena kada će doći do prvih fizičkih obračuna te da je zasad ''sve ostalo na prijetnjama, bilo kroz okupljanja, bilo anonimnim pismima.''

Zagreb je bio i ostat će nepokoren grad Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je kako je obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba jedan od najznačajnijih događaja s jasnim antifašističkim predznakom. ''Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Zagreb je 8. svibnja 1945, bio oslobođen od režima koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova'' rekao je Tomašević. Naveo je i primjere terora režima NDH u Zagrebu te je ocijenio da su oslobađanje Zagreba i pobjeda nad fašizmom povezani, ali i da se ''stalno pokušava pisati povijest iz početka i ignorirati činjenice''. Kazao je i kako je Dan antifašističke borbe jedan od četiri najvažnija hrvatska državna praznika. ''Kako je moguće da u takvoj državi i dalje treba objašnjavati zašto treba slaviti antifašističku borbu i zašto se protiv fašizma i dalje treba boriti'', rekao je Tomašević dodavši i da je temelj Europe, ali i Hrvatske antifašizam.'' ''Kao dva puta demokratski izabrani gradonačelnik Zagreba poručujem – Zagreb je nepokoreni grad bio, Zagreb jest nepokoreni grad i Zagreb će biti nepokoreni grad'', zaključio je Tomašević. Predsjednik Saveza udruga antifašista Zagrebačke županije i grada Zagreba Vili Matula naglasio je kako su ljudi koji se bore protiv fašizma istovremeno bore i za bolji svijet te da kritičkim odnosom prema povijesti, priznajući i sve ono što nije valjalo, ''trebamo biti ponosni na ciljeve Narodnooslobodilačke borbe i socijalističke modernizacije'' te ''svega onoga što su Tito, partizani, radnici i radnice učinili za sve nas''.