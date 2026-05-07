Satelitske snimke razotkrile što Putin i Kim grade na granici

Prvi cestovni most koji će izravno povezivati Sjevernu Koreju i Rusiju pri samom je završetku, pokazuju satelitske snimke koje je analizirao BBC Verify.
Riječ je o najnovijem pokazatelju sve čvršćih odnosa između Pjongjanga i Moskve, koji su dodatno ojačali nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Sjeverna Koreja, prema zapadnim i južnokorejskim procjenama, Rusiji je u tom ratu pružila vojnu potporu, uključujući slanje vojnika, projektila i drugog naoružanja.
Nova veza preko rijeke Tumen
Most se gradi preko rijeke Tumen, samo nekoliko stotina metara od postojeće željezničke veze između dviju zemalja, poznate kao ‘Most prijateljstva’.
Najnovije satelitske snimke pokazuju da je cestovni most dug oko kilometar. Uz njega su izgrađene nove pristupne ceste, granični prijelaz, prateća infrastruktura i parkirališni prostori.
Stručnjaci ocjenjuju da sve upućuje na to da će most postati važna trgovačka ruta između Rusije i Sjeverne Koreje.
‘Ovaj će most ponuditi koristan pravac za prijevoz vojne robe i streljiva — i prema Sjevernoj Koreji i prema Rusiji’, rekao je za BBC dr. Edward Howell iz britanskog instituta Chatham House.
Dogovor postigli Putin i Kim
Dogovor o izgradnji cestovnog prijelaza postignut je tijekom posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pjongjangu u lipnju 2024., kada se sastao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom.
Gradnja je počela otprilike godinu dana poslije, a BBC Verify navodi da je njezin napredak pratio pomoću satelitskih snimki.
Prijelaz, poznat kao most Khasan–Tumangang, projektiran je tako da može primiti do 300 vozila i 2850 ljudi dnevno, prema podacima ruskog Ministarstva prometa.
Ukupan trošak procjenjuje se na više od devet milijardi rubalja, odnosno oko 88 milijuna funti ili 120 milijuna dolara, objavili su ruski državni mediji.
‘Odraz opsega trgovinske aktivnosti’
‘Brzina gradnje odraz je opsega trgovinske aktivnosti između dviju strana’, rekao je za BBC Victor Cha iz američkog Centra za strateške i međunarodne studije, CSIS-a.
Prema njegovim riječima, intenziviranje veza uvelike je potaknuto time što Sjeverna Koreja ruskom ratu u Ukrajini osigurava vojnike, oružje, streljivo i radnu snagu.
CSIS procjenjuje da će ruski i sjevernokorejski vozači na novom prijelazu vjerojatno preuzimati kamione s robom, jer će im kretanje vozilima dublje u teritorij druge zemlje biti ograničeno.
Kremlj: ‘Istinski prijelomna etapa’
Rusija i Sjeverna Koreja 21. travnja održale su svečanost kojom je obilježeno spajanje dviju strana mosta. Rusko veleposlanstvo u Sjevernoj Koreji objavilo je da bi gradnja trebala biti dovršena 19. lipnja.
Rusko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će otvaranje mosta ‘postati istinski prijelomna etapa u rusko-korejskim odnosima’ te da njegovo značenje ‘daleko nadilazi čisto inženjerski zadatak’.
Željeznički promet preko obližnjeg Mosta prijateljstva ostao je intenzivan i tijekom gradnje cestovnog mosta, navodi CSIS, dok se trgovina između dviju zemalja širila.
‘Može se reći da je ta veza, prije rata u Ukrajini, bila jedna od najuspavanijih poveznica između Sjeverne Koreje i njezina dva susjeda’, rekao je Cha.
Vojni savez koji zabrinjava Zapad
Osim dogovora o gradnji mosta, Putin i Kim su tijekom ruskog predsjedničkog posjeta Pjongjangu 2024. potpisali i povijesni sporazum kojim se Rusija i Sjeverna Koreja obvezuju da će jedna drugoj pomoći u slučaju ‘agresije’ na bilo koju od dviju zemalja.
Prema obavještajnim podacima iz Južne Koreje, Sjeverna Koreja poslala je oko 15.000 vojnika kako bi pomogla Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Seul također tvrdi da je Pjongjang Moskvi poslao projektile i oružje dugog dometa te procjenjuje da je u sukobu poginulo oko 2000 Sjevernokorejaca.
Ni Pjongjang ni Moskva nisu potvrdili te brojke.
Kim Jong Un i ruski ministar obrane Andrej Belousov prošlog su tjedna u Pjongjangu otkrili spomenik Sjevernokorejcima poginulima u ratu u Ukrajini. Belousov je, prema ruskim novinskim agencijama, rekao da je sa sjevernokorejskim dužnosnicima razgovarao o dugoročnoj vojnoj suradnji.
Vjeruje se da je Sjeverna Koreja zauzvrat za slanje vojnika i topništva od Rusije dobila hranu, gorivo i vojnu tehnologiju.
‘Izgradnja mosta najbolje pokazuje kako bi se veze Sjeverne Koreje s Rusijom mogle nastaviti i nakon završetka rata u Ukrajini’, rekao je Howell.