Satelitske snimke razotkrile što Putin i Kim grade na granici

Prvi cestovni most koji će izravno povezivati Sjevernu Koreju i Rusiju pri samom je završetku, pokazuju satelitske snimke koje je analizirao BBC Verify.

Riječ je o najnovijem pokazatelju sve čvršćih odnosa između Pjongjanga i Moskve, koji su dodatno ojačali nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Sjeverna Koreja, prema zapadnim i južnokorejskim procjenama, Rusiji je u tom ratu pružila vojnu potporu, uključujući slanje vojnika, projektila i drugog naoružanja. Nova veza preko rijeke Tumen Most se gradi preko rijeke Tumen, samo nekoliko stotina metara od postojeće željezničke veze između dviju zemalja, poznate kao ‘Most prijateljstva’. Najnovije satelitske snimke pokazuju da je cestovni most dug oko kilometar. Uz njega su izgrađene nove pristupne ceste, granični prijelaz, prateća infrastruktura i parkirališni prostori.

Stručnjaci ocjenjuju da sve upućuje na to da će most postati važna trgovačka ruta između Rusije i Sjeverne Koreje. ‘Ovaj će most ponuditi koristan pravac za prijevoz vojne robe i streljiva — i prema Sjevernoj Koreji i prema Rusiji’, rekao je za BBC dr. Edward Howell iz britanskog instituta Chatham House. Dogovor postigli Putin i Kim Dogovor o izgradnji cestovnog prijelaza postignut je tijekom posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pjongjangu u lipnju 2024., kada se sastao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom. Gradnja je počela otprilike godinu dana poslije, a BBC Verify navodi da je njezin napredak pratio pomoću satelitskih snimki. Prijelaz, poznat kao most Khasan–Tumangang, projektiran je tako da može primiti do 300 vozila i 2850 ljudi dnevno, prema podacima ruskog Ministarstva prometa. Ukupan trošak procjenjuje se na više od devet milijardi rubalja, odnosno oko 88 milijuna funti ili 120 milijuna dolara, objavili su ruski državni mediji.

🚨 RUSSIA AND NORTH KOREA JUST CONNECTED… BY ROAD



A new bridge linking Russia and North Korea has reportedly been completed, with opening set for June 2026.



This could become a key supply route between 2 heavily sanctioned states. pic.twitter.com/VCfJXFVI5Z — NewsForce (@Newsforce) April 21, 2026

‘Odraz opsega trgovinske aktivnosti’ ‘Brzina gradnje odraz je opsega trgovinske aktivnosti između dviju strana’, rekao je za BBC Victor Cha iz američkog Centra za strateške i međunarodne studije, CSIS-a. Prema njegovim riječima, intenziviranje veza uvelike je potaknuto time što Sjeverna Koreja ruskom ratu u Ukrajini osigurava vojnike, oružje, streljivo i radnu snagu. CSIS procjenjuje da će ruski i sjevernokorejski vozači na novom prijelazu vjerojatno preuzimati kamione s robom, jer će im kretanje vozilima dublje u teritorij druge zemlje biti ograničeno. Kremlj: ‘Istinski prijelomna etapa’ Rusija i Sjeverna Koreja 21. travnja održale su svečanost kojom je obilježeno spajanje dviju strana mosta. Rusko veleposlanstvo u Sjevernoj Koreji objavilo je da bi gradnja trebala biti dovršena 19. lipnja. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će otvaranje mosta ‘postati istinski prijelomna etapa u rusko-korejskim odnosima’ te da njegovo značenje ‘daleko nadilazi čisto inženjerski zadatak’.

Kim Jong Un i kćerka u akciji Izvor: Profimedia / Autor: STR / AFP / Profimedia







+3 Kim Jong Un i kćerka u akciji Izvor: Profimedia / Autor: STR / AFP / Profimedia