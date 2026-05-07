Zaboravite na minimalizam: Hit su cipele koje mnogi smatraju pomalo neukusnim

Nova sezona donosi zaokret u stiliziranju, a street style iz modnih prijestolnica poput New Yorka, Milana i Pariza jasno pokazuje smjer – što jednostavnije kombinacije, to efektniji detalji. I dok su donedavno dominirali jednobojni modni dodaci, insajderice su okrenule ploču. Kao što se u pečatljivi komadi često kombiniraju s neutralnim torbama i cipelama, sada vrijedi i suprotno: basic outfiti dobivaju novu dimenziju uz dodatke s uzorkom.

Nakon što je prošle sezone popularnost stekao trik nazvan 'neočekivana crvena' , koji podrazumijeva ubacivanje crvenih cipela, torbe ili marame u outfit, sada na scenu stupa nova verzija. Inspiriran estetikom modne legende Diana Vreeland, a dodatno aktualiziran na pistama zahvaljujući Matthieu Blazyju , ovaj trend evoluira u 'neočekivani uzorak'.

Animal print tako se seli iz odjeće u modne dodatke i pojavljuje se u malim, ali efektnim dozama – kroz torbe, remene i, prije svega, cipele.

Fokus na cipele

Upravo su cipele s animal printom postale ključan komad sezone. Modne insajderice nose ih kao kontrast minimalističkim kombinacijama, dok se sve češće viđaju i odvažnije varijante u kojima se isti uzorak ponavlja na više komada.