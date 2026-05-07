Zaboravite na minimalizam: Hit su cipele koje mnogi smatraju pomalo neukusnim

M.D.

07.05.2026 u 20:03

Pariz street style Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Nakon 'neočekivane crvene', modna scena dobila je novi adut. Cipele i sandale s animal printom pretvaraju i najjednostavniji outfit u modno relevantan look.

Nova sezona donosi zaokret u stiliziranju, a street style iz modnih prijestolnica poput New Yorka, Milana i Pariza jasno pokazuje smjer – što jednostavnije kombinacije, to efektniji detalji. I dok su donedavno dominirali jednobojni modni dodaci, insajderice su okrenule ploču. Kao što se upečatljivi komadi često kombiniraju s neutralnim torbama i cipelama, sada vrijedi i suprotno: basic outfiti dobivaju novu dimenziju uz dodatke s uzorkom.

Novi trik sezone

Nakon što je prošle sezone popularnost stekao trik nazvan 'neočekivana crvena', koji podrazumijeva ubacivanje crvenih cipela, torbe ili marame u outfit, sada na scenu stupa nova verzija. Inspiriran estetikom modne legende Diana Vreeland, a dodatno aktualiziran na pistama zahvaljujući Matthieu Blazyju, ovaj trend evoluira u 'neočekivani uzorak'.

Barbara Palvin Izvor: Profimedia / Autor: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Animal print tako se seli iz odjeće u modne dodatke i pojavljuje se u malim, ali efektnim dozama – kroz torbe, remene i, prije svega, cipele.

Fokus na cipele

Upravo su cipele s animal printom postale ključan komad sezone. Modne insajderice nose ih kao kontrast minimalističkim kombinacijama, dok se sve češće viđaju i odvažnije varijante u kojima se isti uzorak ponavlja na više komada.

Cipele s animal printom Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Iako leopard uzorak ostaje bezvremenski klasik, ovog proljeća dominiraju zebra, kravlji i tigrasti uzorci. Kad je riječ o modelima, jednako su tražene ravne cipele u stilu balerinki kao i one s potpeticom.

