Trajat će 5 mjeseci

Pripremite živce i alternativne rute: Kreću radovi na ključnoj zagrebačkoj prometnici

M.Či.

04.05.2026 u 09:03

Radovi na obnovi nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Nadvožnjak na Zagrebačkoj aveniji, iznad Selske ceste u Zagrebu, kreće u obnovu i rekonstrukciju. Iako promet neće biti u potpunosti prekinut, bit će sužen na dvije trake - jednu u svakom smjeru

Kako su najavili iz Grada Zagreba, radovi će se odvijati u dvije faze.

U prvoj fazi, koja započinje danas, bit će zatvoren južni kolnik, dok će sav promet biti preusmjeren na sjeverni kolnik gdje će se odvijati dvosmjerno. Donja razina raskrižja ostaje nepromijenjena, s dvije trake u svakom smjeru.

U drugoj fazi, radovi se sele na sjeverni kolnik, a promet će se dvosmjerno prebaciti na obnovljeni južni kolnik. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.

Iz Grada podsjećaju kako se radovi provode radi očuvanja statičke sigurnosti, funkcionalnosti i nastavka korištenja nadvožnjaka. Obuhvatit će sanaciju konstrukcije, popravak betona i pukotina, obnovu rubnjaka i zamjenu prijelaznih elemenata.

Predviđeno trajanje radova je pet mjeseci.

