Pripremite živce i alternativne rute: Kreću radovi na ključnoj zagrebačkoj prometnici

Nadvožnjak na Zagrebačkoj aveniji, iznad Selske ceste u Zagrebu, kreće u obnovu i rekonstrukciju. Iako promet neće biti u potpunosti prekinut, bit će sužen na dvije trake - jednu u svakom smjeru
Kako su najavili iz Grada Zagreba, radovi će se odvijati u dvije faze.
U prvoj fazi, koja započinje danas, bit će zatvoren južni kolnik, dok će sav promet biti preusmjeren na sjeverni kolnik gdje će se odvijati dvosmjerno. Donja razina raskrižja ostaje nepromijenjena, s dvije trake u svakom smjeru.
U drugoj fazi, radovi se sele na sjeverni kolnik, a promet će se dvosmjerno prebaciti na obnovljeni južni kolnik. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.
Iz Grada podsjećaju kako se radovi provode radi očuvanja statičke sigurnosti, funkcionalnosti i nastavka korištenja nadvožnjaka. Obuhvatit će sanaciju konstrukcije, popravak betona i pukotina, obnovu rubnjaka i zamjenu prijelaznih elemenata.
Predviđeno trajanje radova je pet mjeseci.