NOVA REGULACIJA PROMETA

Počinju veliki radovi na Zagrebačkoj aveniji, evo koliko će trajati

L. F./Hina

03.05.2026 u 11:59

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev / CROPIX
Bionic
Reading

Radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste u Zagrebu počinju u ponedjeljak, 4 svibnja, u 9 sati zbog čega će promet nadvožnjakom biti privremeno izmijenjen, izvijestili su iz Gradske uprave

U prvoj fazi bit će zatvoren južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, jednom prometnom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se nastaviti odvijati u oba smjera, s po dvije trake za smjer istok–zapad.

Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi će se premjestiti na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok–zapad.

U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će privremeno ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.

Radovi se izvode radi očuvanja statičke sigurnosti i funkcionalnosti nadvožnjaka te produljenja njegova vijeka trajanja, a uključuju sanaciju konstrukcije, popravke betona, injektiranje pukotina, obnovu rubnjaka i zamjenu prijelaznih elemenata.

Iz Grada ističu da se pravovremenim zahvatima nastoje spriječiti veća oštećenja i dugotrajnije rekonstrukcije, čime se dugoročno smanjuju troškovi i prometni zastoji.

Sve prometne regulacije dostupne su na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr, a u stvarnom vremenu mogu se pratiti i putem aplikacija Google Maps i Waze.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HITNA PRODAJA

HITNA PRODAJA

Oružje vrijedno milijarde stiže na Bliski istok: 'Ovo je izvanredno stanje'
TIP 076 SEČUAN

TIP 076 SEČUAN

Amerikanci bi trebali biti zabrinuti: Pazite što Kinezi upravo testiraju u Južnom kineskom moru
PETOGODIŠNJI PROJEKT

PETOGODIŠNJI PROJEKT

Nitko u Europi to nema: Hrvatska će popisati sve žrtve 20. stoljeća

najpopularnije

Još vijesti