Zvono zvoni za Windows 10: Nadogradnja u listopadu 2025. bit će posljednja

Do 14. listopada , kada će Windows 10 otići u povijest, ostalo je nešto manje od dva mjeseca. Malim kućnim korisnicima je po prvi puta ponuđena mogućnost produljenja sigurnosne podrške (Extended Security Updates, ESU).

Microsoft je upravo upozorio više od 700 milijuna korisnika operativnog sustava Windows 10 kako moraju djelovati odmah žele li ostati zaštićeni od najnovijih sigurnosnih prijetnji.

Gašenje desetke utjecat će na većinu računala s tim izdanjem Microsoftovog operativnog sustava koja su u uporabi danas: Windows 10 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education i IoT Enterprise), kao i Windows 10 2015 LTSB te Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015.

Uz nadogradnju za kolovoz, do tada će stići još dvije. Microsoft je potvrdio kako će mjesečna sigurnosna nadogradnja, najavljena za listopad ove godine, biti posljednja dostupna za ove inačice, zbog čega će nezaštićena računala s desetkom biti izložena povećanom riziku od hakerskih napada i upada.

Problem, naravno, možete riješiti nadogradnjom na Windows 11. Ako to ne možete ili ne želite napraviti, na raspolaganju su vam dvije opcije. Za jednu ćete trebati korisnički račun pri Microsoftu i OneDrive, dok ćete za drugu trebati platiti.

Nemali broj korisnika odlučio se za jednu od te dvije opcije, čini se. Naime, trenutno 47 posto svih korisnika Windowsa ima desetku, a 49 posto jedanaesticu. Taj je omjer još prošli mjesec bio 43 naspram 53 posto, piše Forbes.

Ako ste kućni korisnik, evo kako možete produljiti razdoblje u kojem ćete primati sigurnosne nadogradnje:

koristite Windows Backup za sinkronizaciju postavki s računalnim oblakom (bez dodatnih troškova)

iskoristite 1000 bodova u programu Microsoft Rewards (bez dodatnih troškova)

platite koliko Microsoft traži od vas.

Razlog za ostanak na desetki mogao bi biti i to što Microsoft u jedanaesticu agresivno gura značajke i aplikacije s umjetnom inteligencijom, od kojih su neke sporne kad je riječ o zaštiti podataka i privatnosti.

Jedna od njih je Recall, koja snima i sprema sve na vašoj radnoj površini za naknadnu analizu i preuzimanje. To uključuje čak i platforme za sigurnu razmjenu poruka, koje nikada ne bi smjele biti ugrožene na ovaj način.