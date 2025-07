Brine vas prijelaz na Windows 11? Evo alata kojim ćete spasiti staro računalo

Metoda je ista kao ona opisana u službenoj dokumentaciji sustava Windows za nadogradnju nepodržanih sustava. To znači kako će vjerojatno nastaviti raditi.

To znači kako možete pokrenuti Windows 11 na većini nepodržanih sustava bez potrebe za sumnjivim naredbama naredbenog retka koje mogu, ali i ne moraju raditi.

Alat to čini putem značajke postupka instalacije Windowsa 11 koja koristi varijantu instalacije Windows Server.

Preuzmite ZIP arhivu koja sadrži najnoviju verziju Flyby11 sa stranice izdanja GitHub repozitorija. Odzipajte arhivu i pokrenite Flyby11.exe.

Nakon što se otvori Flyby11 Upgrading Assistant, provjerit će podršku za CPU POPCNT i SSE4.2. Ako su oba podržana, vjerojatnost uspješne nadogradnje je vrlo visoka

Kliknite dugme Start Update Now.

Zatim ćete morati odabrati izvor preuzimanja za preuzimanje Windows 11 ISO datoteke pomoću padajućeg izbornika s desne strane.

Preporučuje se korištenje opcije Download via Fido, ali možete koristiti i Windows Media Creation Tool ili lokalnu ISO datoteku.

Nakon što odaberete Download via Fido u padajućem izborniku, pokrenut će se PowerShell naredba.

Vidjet ćete prozor s pitanjem koju verziju, izdanje, ediciju, jezik i arhitekturu sustava Windows želite preuzeti.

Zadane opcije rade bez ikakvih promjena, stoga nastavite klikati Next dok ne vidite dugme Download. Kliknite ga kako biste započeli preuzimanje ISO datoteke.

Po preuzimanju, Flyby11 bi trebao automatski pokrenuti postupak instalacije.

Ako se to ne dogodi, prebacite preuzetu ISO datoteku u prozor Flyby11 kako biste je montirali. Pojavit će se prozor za postavljanje Windows Servera.

Od ove točke pa dalje imat ćete posla sa standardnom instalacijom Windows. Kliknite dugme Next u prozoru za instalaciju Windows Servera i nastavite prema uputama.

Možda ćete vidjeti filter Windows SmartScreen kada prvi put pokrenete Flyby11. To je potpuno normalno- instalaciju možete nastaviti klikom na dugme More Info i zatim Run Anyway.

Možete odabrati opciju koja će vaše datoteke, aplikacije i postavke zadržati netaknutima.

Nakon što je instalacija dovršena, Windows 11 bi se trebao pokrenuti na vašem računalu. Ako ste odlučili zadržati svoje datoteke, aplikacije i postavke, trebali bi biti točno onakvi kakvi su bili na vašoj instalaciji sustava Windows 10.