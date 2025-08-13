Učinite ovo prije no što istekne podrška za Windows 10

Podrška za operativni sustav Windows 10 završava u listopadu 2025. godine, ali to ne mora biti konačni kraj.

S produženim sigurnosnim nadogradnjama, nastavit ćete primati podršku za do 10 sustava godinu dana bez ikakvih troškova. Vrijedi se prijaviti ako planirate nastaviti koristiti Windows 10.

Međutim, trebali bi otići i korak dalje. Nakon što okončaju podršku, u Microsoftu će vjerojatno ukloniti povezanu ISO datoteku sa svoje web stranice.