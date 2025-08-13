Učinite ovo prije no što istekne podrška za Windows 10

Nakon što okončaju podršku, u Microsoftu će vjerojatno ukloniti povezanu ISO datoteku sa svoje web stranice. Evo zašto bi vam to trebalo biti važno
Podrška za operativni sustav Windows 10 završava u listopadu 2025. godine, ali to ne mora biti konačni kraj.
S produženim sigurnosnim nadogradnjama, nastavit ćete primati podršku za do 10 sustava godinu dana bez ikakvih troškova. Vrijedi se prijaviti ako planirate nastaviti koristiti Windows 10.
Međutim, trebali bi otići i korak dalje. Nakon što okončaju podršku, u Microsoftu će vjerojatno ukloniti povezanu ISO datoteku sa svoje web stranice.
Što je ISO datoteka sustava Windows 10 i zašto je potrebna?
ISO datoteka sadrži sve podatke, datoteke, mape i strukture programa i često se koristi za arhiviranje.
Možete ju koristiti za potpunu ponovnu instalaciju sustava Windows 10 ako se pojave problemi.
Snimite li ju na CD ili drugi medij koji može poslužiti za pokretanje sustava, može u bilo kojem trenutku poslužiti za pokretanje Windowsa.
Stoga je dobro preuzeti ju i imati pri ruci, pogotovo u situaciji kad niste sigurni koliko dugo bi mogla biti dostupna online.
Kako preuzeti ISO datoteku za Windows 10?
Postoje dva načina: putem Microsoftove stranice za preuzimanje ili alata Media Creation.
Izravno preuzimanje ISO datoteke
Ova metoda je malo nezgrapna i detaljno je objašnjena na stranici Windows Latest.
- Otvorite zadani web preglednik i idite na postavke.
- Otvorite alate za razvojne programere (obično se nalaze pod More u web pregledniku Microsoft Edge).
- Vidjet ćete prozor za razvojne programere. On mora uvijek ostati otvoren.
- Otvorite Microsoft Download Center for Windows 10.
- Vidjet ćete opciju Network Conditions. Ako ju ne možete naći, otvorite More tools pa tamo kliknite Network Conditions.
- Ovdje promijenite korisničkog agenta uklanjanjem kvačice pored Use Browser Default.
- Zatim odaberite drugi iz padajućeg izbornika, na primjer, Android Mobile. Zbog toga će stranica za preuzimanje pomisliti kako joj pristupate s uređaja na kojem još nije instaliran Windows.
- Osvježite stranicu za preuzimanje. Sada biste trebali vidjeti stranicu za preuzimanje Windows 10 ISO.
- Pomaknite se prema dolje i kliknite na Select Edition pod Windows 10 2023 Update | Version 22H2.
- Kliknite Windows 10 (Multi-Edition ISO).
- Potvrdite i pričekajte završetak provjere.
- Odaberite željeni jezik i zatim Confirm.
- Odaberite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju i kliknite Save kako biste započeli preuzimanje.
- U prozoru za razvojne programere vratite se na Use default browser option i zatim zatvorite taj prozor.
Korištenje alata Media Creation
Druga metoda je nešto jednostavnija, ali zahtijeva instalaciju drugog programa.
- Otvorite Microsoftovu web stranicu kako biste preuzeli alat Media Creation za Windows 10 putem dugmeta Download Now.
- Pričekajte dovršetak preuzimanja pa otvorite datoteku .exe.
- Nakon otvaranja, alat se može koristiti za ažuriranje postojećeg operativnog sustava ili za stvaranje ISO datoteke.
- Dvaput kliknite na datoteku kako biste je otvorili. Kliknite Yes. Otvorit će se stranica za postavljanje sustava Windows 10.
- Prihvatite uvjete korištenja. Zatim ćete biti upitani želite li ažurirati svoje računalo ili stvoriti instalacijski medij. Odaberite drugu opciju.
- Odaberite jezik, izdanje i arhitekturu prema svojim zahtjevima. Ova je opcija prema zadanim postavkama skrivena.
- Odznačite okvir Use Recommended Options for this PC kako biste odabrali željene opcije. Zatim kliknite Next.
- Odaberite opciju ISO datoteka u polju za odabir medija ili, ako želite stvoriti memorijsku karticu za pokretanje, opciju USB Flash Drive. Kliknite Next.
- Preuzimanje će sada započeti u alatu Media Creation.
- Kada je preuzimanje dovršeno, možete snimiti datoteku na DVD ili kliknuti Finish kako biste zatvorili alat Media Creation.
Nakon što imate ISO datoteku, dobra je ideja ažurirati je najnovijim zakrpama. To možete učiniti otvaranjem ISO datoteke i klikom na Update this PC.
Najbolje je da ISO datoteku nadograditi do završetka podrške u listopadu, kako biste imali sva važna poboljšanja, piše PC World.