Iranci ponovno mogu koristiti Googleovu tražilicu: Neke usluge i dalje nedostupne

Iranski mediji izvijestili su kako je uz određene teškoće građanima ponovno omogućeno korištenje Googleove tražilice. Druge usluge, poput Gmaila, pak, i dalje nisu dostupne
Iranski mediji su u četvrtak izvijestili da je pristup Googleovoj tražilici omogućen nakon 48 dana prekida internetskih veza, iako su neke Googleove usluge i dalje nedostupne.
"Od prije nekoliko sati pristup Google pretraživanju postao je moguć i putem fiksne mreže i putem mobilnog interneta. Međutim, druge Googleove usluge poput Gmaila još uvijek nisu dostupne“, pišu iranske reformističke novine Shargh Daily, a prenosi CNN.
Pooštravanje kontrole
Iranska poluslužbena novinska agencija Fars također je izvijestila da je "Googleova tražilica ponovno postala dostupna korisnicima", iako je dodala da neki korisnici i dalje imaju prekide i fluktuacije u povezivosti.
Pristup internetu je prekinut od početka američko-izraelskog rata s Iranom, jer režim u Teheranu pooštrava kontrolu nad time tko se može, a tko ne može povezati.
Veza samo odabranima
Tijekom prekida su samo korisnici s takozvanim "bijelim SIM karticama" i oni koji mogu platiti određene VPN usluge mogli ostati povezani. Bijele SIM kartice su specijalizirane mobilne internetske linije koje se pružaju odabranoj skupini vladinih dužnosnika, medijskog osoblja povezanog s državom i lojalista režima.
Prije vijesti iz iranskih medija, grupa za praćenje interneta NetBlocks izjavila je da je prekid interneta neviđen po razmjerima i ozbiljnosti za društvo.
"Mjera cenzure, nenadmašna po razmjerima i ozbiljnosti u povezanom društvu, imala je ekonomski utjecaj od otprilike 1,8 milijardi dolara do danas prema COST metodologiji, uz štetu po ljudska prava", dodali su iz NetBlocksa.
