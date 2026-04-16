Iranci ponovno mogu koristiti Googleovu tražilicu: Neke usluge i dalje nedostupne

Iranski mediji izvijestili su kako je uz određene teškoće građanima ponovno omogućeno korištenje Googleove tražilice. Druge usluge, poput Gmaila, pak, i dalje nisu dostupne

Iranski mediji su u četvrtak izvijestili da je pristup Googleovoj tražilici omogućen nakon 48 dana prekida internetskih veza, iako su neke Googleove usluge i dalje nedostupne. "Od prije nekoliko sati pristup Google pretraživanju postao je moguć i putem fiksne mreže i putem mobilnog interneta. Međutim, druge Googleove usluge poput Gmaila još uvijek nisu dostupne“, pišu iranske reformističke novine Shargh Daily, a prenosi CNN.

Pooštravanje kontrole Iranska poluslužbena novinska agencija Fars također je izvijestila da je "Googleova tražilica ponovno postala dostupna korisnicima", iako je dodala da neki korisnici i dalje imaju prekide i fluktuacije u povezivosti. Pristup internetu je prekinut od početka američko-izraelskog rata s Iranom, jer režim u Teheranu pooštrava kontrolu nad time tko se može, a tko ne može povezati.