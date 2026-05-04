Nova prijevara SMS-om hara Hrvatskom: Jeste li dobili ovu poruku? Policija upozorava

Nemojte ulaziti na poveznice koje se nalaze u sadržaju SMS-a i ne upisujte osobne podatke ili podatke o računima
Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili SMS poruku u kojoj se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava na navodno počinjen prometni prekršaj.
U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove. No policija o svojim potraživanjima ne obavještava građane SMS porukama.
Kako prepoznati lažnu poruku? Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:
- dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva
- sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati)
- uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice
- pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.
Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku:
- obrišite poruke
- ne odgovarajte na njih
- nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke
- ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke
- ako smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.