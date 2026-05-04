Nova prijevara SMS-om hara Hrvatskom: Jeste li dobili ovu poruku? Policija upozorava

Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili SMS poruku u kojoj se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava na navodno počinjen prometni prekršaj.

U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove. No policija o svojim potraživanjima ne obavještava građane SMS porukama.