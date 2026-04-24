UDRUGE SU ZABRINUTE

Uznemirujuće izvješće: Zabilježen ozbiljan porast seksualnog zlostavljanja djece na internetu

Damir Rukavina

24.04.2026 u 12:00

Izvor: Pexels / Autor: Ron Lach / Pexels
Podaci iz usluge Report Remove, koju vode IWF i NSPCC, pokazuju da su prijave djece žrtava seksualne eksploatacije u 2025. godini porasle za 127 posto, a među njima našla su se i ona mlađa od sedam godina

Broj internetskih stranica koje distribuiraju materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece naglo je porastao, upozorava Internet Watch Foundation. Prema njihovim podacima, u 2025. godini otkriveno ih je 15.031, u usporedbi s njih 7028 godinu ranije, što predstavlja rast od 114 posto.

Analitičar koji je radio na izvješću izjavio je da je takav sadržaj 'prisutan na svim društvenim mrežama' i da ga je 'vrlo lako pronaći'. Naglasio je da je moguće doći do njegovih najtežih kategorija 'uz jedan pojam pretraživanja i dva klika', dodajući kako je pogrešna percepcija da je riječ o skrivenim dijelovima interneta: 'To nije skriveno, već je na vidljivom mjestu.'

Izvršna direktorica IWF-a, Kerry Smith, upozorila je da kriminalne skupine iskorištavaju slabosti sustava i ostvaruju 'ogromne profite' eksploatacijom djece. Istaknula je i potrebu za mjerama u financijskom sektoru kako bi se otkrivale i uklanjale poveznice za plaćanje takvog sadržaja, kao i za sigurnosnim alatima na platformama koje koriste enkripciju na oba kraja.

Udio stranica na kojima korisnici izravno plaćaju za takav sadržaj porastao je s dva na pet posto, a cijene se kreću od oko 12 do 120 dolara, ovisno o kategoriji, te oko 16 posto takvih stranica prikriva ilegalni materijal iza prividno legalnog sadržaja, a najčešći su načini plaćanja kriptovalute, uz transfere novca i kartice.

Analitičar je opisao model zarade kao 'piramidalnu shemu', gdje više razina korisnika profitira kroz promet, klikove i partnerske programe. Istraživači su također zabilježili pokušaje počinitelja da utvrde lokaciju žrtava da bi ih izložili drugim kriminalcima.

Izvršni direktor NSPCC-a Chris Sherwood izjavio je da ovi podaci 'razotkrivaju ozbiljan problem' te naglasio da su žrtve često nezaštićene i dodatno traumatizirane činjenicom da se takav sadržaj i dalje širi. Pozvao je Ofcom i tehnološke tvrtke na hitno djelovanje, uključujući korištenje postojećih tehnologija, kako bi bilo blokirano ili spriječeno njegovo dijeljenje, piše Guardian.

ULAGANJA U AI

ULAGANJA U AI

Širi se popis: I Microsoft otpušta tisuće ljudi
PREUZIMAJU KORMILO

PREUZIMAJU KORMILO

Rimac u potpunosti preuzeo Bugatti, Porsche pristao na prodaju!
AMBICIOZNI PLANOVI

AMBICIOZNI PLANOVI

Kada će ljudi živjeti i raditi na Mjesecu? Ako pitate ovog vizionara, vrlo skoro

najpopularnije

Još vijesti