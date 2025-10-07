Zašto jedna od najbogatijih tvrtki na svijetu nudi nakit i značke za profil umjesto isplata?

Kako je za CNBC pojasnio Brownlee, više se radi 'posebnoj vidljivosti i nekoj vrsti poticaja za ljude da bi radili na stvarno cool većem priznanju'. On je nominirao kreatore čiji je rad pokazao najviše truda i preuzimanja rizika, ne samo one s najvećim brojem pratitelja.

Instagram je najavio pokretanje nove nagrade Rings. Do 25 kreatora moglo bi dobiti doslovni zlatni prsten i odgovarajuću značku na njihovom profilu, ali ne i novčanu nagradu. Pobjednike će odabrati žiri u kojem su glavni direktor Instagrama Adam Mosseri , filmaš Spike Lee , dizajner Marc Jacobs i youtuber Marques Brownlee .

Pobjednici također mogu promijeniti boju pozadine svog profila i prilagoditi dugme Like. Meta Platforms je 2023. godine ukinula svoj program Reels Play, koji je bio ključni izvor prihoda za mnoge kreatore, na Instagramu i Facebooku. U to vrijeme neki među njima su se pojadali da ih je gubitak isplata ostavio u teškoj situaciji.

Mosseri je u lipnju 2024. rekao da Instagram razmatra promjene u naknadama kreatorima, ali nije objavljen nikakav novi plan. YouTube i TikTok imaju vlastite programe podjele prihoda s tvorcima sadržaja. YouTube je isplatio preko 100 milijardi američkih dolara kreatorima u posljednje četiri godine.

Kreatori su zabilježili dramatičan pad ugovora s brendovima od 52 posto u 2024. godini, prema istraživanju Kajabija. U siječnju je Meta nudila ugovore kreatorima za promociju Instagrama na TikToku, Snapchatu i YouTubeu. Međutim ti su ugovori završili.