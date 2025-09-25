Instagram sada ima tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno, kreće testiranje nove opcije

Instagram sada ima tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno, objavio je glavni izvršni direktor tvrtke Meta Platforms Mark Zuckerberg . 'Kakvu smo nevjerojatnu zajednicu ovdje izgradili', naveo je u objavi na svom Instagramu.

Meta je posljednji put otkrila broj korisnika Instagrama u listopadu 2022. kada je Zuckerberg rekao kako je aplikacija prešla dvije milijarde mjesečnih korisnika. Meta je u travnju 2024. najavila kako više neće otkrivati ​​mjesečne i dnevne brojeve aktivnih korisnika za Facebook i njegove srodne aplikacije na tromjesečnoj razini.

Od tada Meta svaki kvartal izvještava o broju dnevno aktivnih ljudi koji koriste njezinu obitelj aplikacija. Ta je brojka dosegla 3,48 milijardi u srpnju, premašivši procjene analitičara od 3,45 milijardi.

S tri milijarde mjesečnih korisnika, Instagram se pridružuje Facebooku i WhatsAppu. Prema Zuckerbergovim riječima, Facebook je tu brojku dosegnuo u siječnju, a WhatsApp u travnju ove godine, piše CNBC.