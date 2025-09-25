Instagram sada ima tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno, kreće testiranje nove opcije

To je treća aplikacija u portfelju tvrtke Meta Platforms koja je dosegla tu razinu tijekom ove godine
Instagram sada ima tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno, objavio je glavni izvršni direktor tvrtke Meta Platforms Mark Zuckerberg. 'Kakvu smo nevjerojatnu zajednicu ovdje izgradili', naveo je u objavi na svom Instagramu.
Meta je posljednji put otkrila broj korisnika Instagrama u listopadu 2022. kada je Zuckerberg rekao kako je aplikacija prešla dvije milijarde mjesečnih korisnika. Meta je u travnju 2024. najavila kako više neće otkrivati mjesečne i dnevne brojeve aktivnih korisnika za Facebook i njegove srodne aplikacije na tromjesečnoj razini.
Od tada Meta svaki kvartal izvještava o broju dnevno aktivnih ljudi koji koriste njezinu obitelj aplikacija. Ta je brojka dosegla 3,48 milijardi u srpnju, premašivši procjene analitičara od 3,45 milijardi.
S tri milijarde mjesečnih korisnika, Instagram se pridružuje Facebooku i WhatsAppu. Prema Zuckerbergovim riječima, Facebook je tu brojku dosegnuo u siječnju, a WhatsApp u travnju ove godine, piše CNBC.
Šef Instagrama Adam Mosseri rekao je da je rast brojna korisnika na Instagramu posljednjih godina ponajviše potaknut direktnim porukama (DM-ovi), kratkim videozapisima (Reels) i preporučeni sadržaj. 'Zbog toga ćemo nastaviti ulagati upravo u te proizvode i narednih mjeseci dodatno preusmjeriti aplikaciju prema direktnim porukama, Reelsima i preporukama', rekao je u videu objavljenom na Instagramu (dod.ur.).
U narednim mjesecima Instagram će testirati novu opciju kojom će korisnici moći preciznije podešavati algoritam koji preporučuje sadržaj u Reelsima, a kasnije i u drugim feedovima. Prema ranoj verziji značajke, korisnici će moći uključivati ili isključivati teme za koje aplikacija procijeni da ih zanimaju, primjerice filmska fotografija ili šah. Ako korisnik izgubi interes, može tu temu ukloniti iz preporuka.
Platforma planira i izmjene u donjoj navigacijskoj traci aplikacije - tipka za objavljivanje sadržaja zamijenit će se izravnim linkom na direktne poruke.