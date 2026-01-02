Što se događa s Instagramom? Njegov šef otkrio što nas čeka u 'novoj stvarnosti'

Prvi čovjek Instagrama, Adam Mosseri, uputio je znakovitu poruku kreativcima i korisnicima povodom početka 2026. godine, istaknuvši kako će u eri sveprisutne umjetne inteligencije morati prihvatiti 'sirovu estetiku'. Mosseri smatra kako Instagram mora proći kroz korjenitu evoluciju jer AI generirani sadržaj postaje gotovo neodvojiv od stvarnih fotografija.

'Ako niste mlađi od 25 godina, vjerojatno Instagram i dalje zamišljate kao mrežu kvadratnih fotografija s dotjeranom estetikom – puno šminke, zaglađene kože, jakog kontrasta i lijepih pejzaža', napisao je Mosseri. 'Taj feed je mrtav.'

Prema Mosseriju, korisnici su prije nekoliko godina prestali dijeliti osobne trenutke u glavnom feedu, a komunikaciju s prijateljima preselili su u privatne poruke. Ondje se, kaže, dijele neuređene fotografije i spontane snimke – od 'fotografija cipela' do neugodnih, ali iskrenih kadrova, prenosi Business Insider.

U takvom okruženju, smatra Mosseri, kreatori sadržaja više ne mogu računati na profesionalno producirane vizuale kao glavnu prednost. 'Lijepa, uglađena slika danas je jeftina za proizvesti i dosadna za konzumirati. Ljudi žele sadržaj koji djeluje stvarno', poručio je, dodavši da se feedovi sve više pune 'sintetikom svih vrsta'.