Znanstvenici zabrinuti: Otapanje grenlandskog 'uspavanog diva' moglo bi imati razorne posljedice

Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Geoscience donosi alarmantne podatke: Prudhoe se već jednom potpuno otopio. Analizom stijena i sedimenata izvučenih s dubine od 508 metara ispod površine , stručnjaci su metodom luminiscentnog datiranja utvrdili da se kupola zadnji put otopila prije otprilike 7.000 godina, tijekom ranog holocena, piše Euronews .

Znanstvenici upozoravaju da je topljenje grenlandske ledene kupole Prudhoe , golemog ledenog pokrova debljine 500 metara koji se prostire na oko 2.500 četvornih kilometara, gotovo neizbježno. Ova masa leda, površinom usporediva s Luksemburgom , predstavlja 'uspavanog diva' čije bi otapanje moglo imati razorne globalne posljedice.

Milijuni ljudi pod prijetnjom poplava

Činjenica da se led otopio u relativno nedavnoj geološkoj prošlosti sugerira da je kupola izrazito osjetljiva čak i na blage poraste temperature. Prema podacima programa Copernicus, svaki centimetar rasta razine mora izlaže oko šest milijuna ljudi opasnosti od obalnih poplava. Potpuni nestanak kupole Prudhoe mogao bi podići razinu mora za nevjerojatnih 73 centimetra, što bi značilo egzistencijalnu prijetnju za stotine milijuna ljudi u priobalnim područjima.

Razdoblje holocena, koje traje posljednjih 11.700 godina, bilo je obilježeno stabilnom klimom koja je omogućila razvoj poljoprivrede i civilizacije. No u ranom holocenu temperature su bile za 3 do 5 °C više nego danas.

'Ako je prirodno i blago zatopljenje tog doba uspjelo otopiti Prudhoe i držati ga povučenim tisućama godina, samo je pitanje vremena kada će se to ponoviti zbog današnjih klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem', izjavio je Jason Briner, profesor geoznanosti i jedan od voditelja studije.

Trenutne projekcije pokazuju da bi svijet, ako se drastično ne smanje emisije štetnih plinova, mogao dosegnuti razine zagrijavanja slične onima iz ranog holocena već do 2100. godine. Znanstveni tim planira nova bušenja ledenog štita kako bi preciznije predvidjeli brzinu topljenja i točnu temperaturu koja dovodi do kritične točke bez povratka.