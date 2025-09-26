Meta uvodi tinejdžerske račune na Facebooku i Messengeru globalno, uz strože roditeljske kontrole

Prvi put je Meta tinejdžerske račune uvela na Instagramu prije godinu dana, a ranije ove godine počela ih je nuditi i korisnicima u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji i Australiji na Facebooku i Messengeru. Sada će biti dostupni globalno. Računi su obvezni za sve korisnike mlađe od 18 godina, dok će djeca od 13 do 15 godina trebati dopuštenje roditelja za promjene sigurnosnih postavki.

Meta koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje tinejdžera koji možda lažiraju godine. Novi računi roditeljima omogućuju da nadziru kako njihova djeca koriste aplikacije, uključujući praćenje vremena provedenog na ekranu i pregled osoba s kojima se dopisuju. Uz to dolaze i strože postavke privatnosti koje ograničavaju kontakte s nepoznatim odraslim osobama.

Istodobno, Instagram širi svoj program suradnje sa školama u SAD-u, koji srednjim školama i osnovnim školama omogućuje brže prijavljivanje slučajeva vršnjačkog nasilja i drugih primjera neprihvatljivog ponašanja. Program je do sada bio u pilot fazi s manjim brojem škola, a sada se širi na sve zainteresirane obrazovne ustanove.

S obzirom na brojne tužbe i istrage vezane uz sigurnost djece na društvenim mrežama, posljednjih godina Meta ubrzano razvija alate za roditeljski nadzor, pokušavajući riješiti sigurnosne propuste.