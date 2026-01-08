OpenAI tvrdi: 'AI će osloboditi milijune ljudi od tereta neplaćenog rada'

Umjetna inteligencija neće samo povećati produktivnost na poslu, već će znatno smanjiti vrijeme potrebno za kućanske obaveze i brigu o obitelji, čime će milijunima ljudi otvoriti više prostora za rad, odmor ili slobodno vrijeme, tvrdi glavni ekonomist OpenAI-a Aaron Chatterji
Chatterji, bivši ekonomski savjetnik u administracijama Baracka Obame i Joea Bidena, upozorava da se velik dio koristi od umjetne inteligencije uopće ne vidi u klasičnim ekonomskim pokazateljima poput BDP-a. Kao primjer navodi 'neplaćeni kućanski rad', koji prema procjenama čini oko 15 posto bruto domaćeg proizvoda, a teret tog rada i dalje uglavnom snose žene.
'To je nešto o čemu ljudi ne razmišljaju kad govore o utjecaju AI-a', rekao je Chatterji u razgovoru za Financial Times. 'Riječ je o preuzimanju zadataka koji su nam dosad oduzimali puno vremena.'
Dio akademske zajednice dovodi u pitanje to hoće li generativni AI alati poput ChatGPT-ja doista donijeti velika povećanja produktivnosti, kakva obećava Silicijska dolina. Istodobno, upozorava se na rizik masovnih gubitaka radnih mjesta i dubokih poremećaja u pojedinim industrijama.
Iz OpenAI-a pak poručuju da je stvarni učinak umjetne inteligencije širi i teže mjerljiv. Glavni izvršni direktor tvrtke Sam Altman nedavno je izjavio da ne može zamisliti kako bi prošao kroz prve mjesece roditeljstva bez pomoći ChatGPT-ja.
Slične nalaze iznijela je i konkurentska tvrtka Anthropic. Istraživanje objavljeno u studenome pokazalo je da su korisnici njezina chatbota Claude uz savjete u pripremi hrane skratili vrijeme kuhanja za čak 75 posto.
Kako izmjeriti vrijednost vremena
Chatterji, bivši analitičar Goldman Sachsa i profesor na Duke Universityju, a trenutačno je na dopustu, kaže da njegov tim u OpenAI-u provodi opsežna istraživanja o tome kako ljudi koriste njihove proizvode. Tvrtka pritom raspolaže iznimno vrijednim podacima s obzirom na to da ChatGPT ima oko 800 milijuna tjednih korisnika, uključujući poslovne klijente.
U ovoj godini Chatterji želi pronaći 'nove načine mjerenja ljudske vrijednosti', s posebnim naglaskom na suradnju timova na poslu i vrednovanje kućanskog rada.
'Bilo da se radi o brizi za djecu ili kućanskim poslovima, to su stvari koje se jednostavno moraju obaviti', kaže. 'No kako se one ne računaju u BDP, velik dio koristi nikada se neće vidjeti u službenim statistikama. Zato moramo pažljivije mjeriti kolika je stvarna vrijednost uštede vremena koju donosi AI.'
Utjecaj umjetne inteligencije uspoređuje s dolaskom perilica posuđa, koje su oslobodile vrijeme i stvorile nove mogućnosti, ali dodaje da je AI bliži električnoj energiji.
Velik potencijal automatizacije
Prema istraživanju Oxford Internet Instituta, čak četiri od deset sati koji se danas troše na neplaćeni kućanski rad i skrb mogli bi se automatizirati u sljedećih deset godina.
Rad Chatterjijevog odjela u OpenAI-u nije prošao bez kritika. Pojedini akademici optužuju tvrtku za selektivna istraživanja i objavljivanje rezultata koji idu u prilog njezinoj tehnologiji. Chatterji na to odgovara da OpenAI-evi ekonomisti s vremenom dobivaju sve pouzdanije podatke, što im omogućuje da se bave 'empirijskim istraživanjima onoga što se doista događa, a ne samo teorijama'.
'Tek ćemo vidjeti što ljudi zapravo rade s tim dodatnim vremenom', zaključuje. 'Pretpostavljam da ga uglavnom provode s obitelji i u slobodnim aktivnostima, ili možda rade više.'