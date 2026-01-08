OpenAI tvrdi: 'AI će osloboditi milijune ljudi od tereta neplaćenog rada'

Chatterji, bivši ekonomski savjetnik u administracijama Baracka Obame i Joea Bidena, upozorava da se velik dio koristi od umjetne inteligencije uopće ne vidi u klasičnim ekonomskim pokazateljima poput BDP-a. Kao primjer navodi 'neplaćeni kućanski rad', koji prema procjenama čini oko 15 posto bruto domaćeg proizvoda, a teret tog rada i dalje uglavnom snose žene.

'To je nešto o čemu ljudi ne razmišljaju kad govore o utjecaju AI-a', rekao je Chatterji u razgovoru za Financial Times. 'Riječ je o preuzimanju zadataka koji su nam dosad oduzimali puno vremena.'

Dio akademske zajednice dovodi u pitanje to hoće li generativni AI alati poput ChatGPT-ja doista donijeti velika povećanja produktivnosti, kakva obećava Silicijska dolina. Istodobno, upozorava se na rizik masovnih gubitaka radnih mjesta i dubokih poremećaja u pojedinim industrijama.

Iz OpenAI-a pak poručuju da je stvarni učinak umjetne inteligencije širi i teže mjerljiv. Glavni izvršni direktor tvrtke Sam Altman nedavno je izjavio da ne može zamisliti kako bi prošao kroz prve mjesece roditeljstva bez pomoći ChatGPT-ja.

Slične nalaze iznijela je i konkurentska tvrtka Anthropic. Istraživanje objavljeno u studenome pokazalo je da su korisnici njezina chatbota Claude uz savjete u pripremi hrane skratili vrijeme kuhanja za čak 75 posto.