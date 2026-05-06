Vitamin koji bi mogao usporiti starenje: Novo istraživanje donosi ohrabrujuće rezultate

Novo istraživanje pokazalo je da bi svakodnevno uzimanje vitamina D moglo usporiti biološko starenje i pomoći u zaštiti organizma od bolesti povezanih sa starenjem

Vitamin D, poznat kao ‘vitamin sunca’, već se godinama povezuje sa zdravljem kostiju i jačanjem imuniteta, no novo istraživanje sugerira da bi mogao imati još važniju ulogu – pomoći organizmu da sporije stari. Američki znanstvenici otkrili su da svakodnevno uzimanje dodataka vitamina D može usporiti skraćivanje telomera, zaštitnih struktura na krajevima kromosoma koje se povezuju sa starenjem i razvojem brojnih bolesti.

Istraživanje koje je provelo američko Sveučilište Augusta pratilo je 1031 osobu prosječne dobi od 65 godina tijekom pet godina. Polovica ispitanika svakodnevno je uzimala 2000 IU vitamina D, dok je druga polovica dobivala placebo. Rezultati su pokazali da su kod skupine koja je uzimala vitamin D telomeri bili očuvani za oko 140 baznih parova više nego kod onih koji nisu uzimali dodatke prehrani. Znanstvenici ističu da se telomeri prirodno skrate za oko 460 baznih parova tijekom deset godina, zbog čega smatraju da bi učinak vitamina D mogao biti značajan. Telomeri se često uspoređuju s plastičnim završecima vezica za cipele jer štite DNK od oštećenja pri svakoj diobi stanica. Kada postanu prekratki, stanice se više ne mogu dijeliti i postupno odumiru. Kraći telomeri povezuju se s bolestima poput raka, srčanih bolesti i osteoartritisa.

Više od kostiju Vitamin D najpoznatiji je po tome što pomaže tijelu u apsorpciji kalcija i očuvanju zdravlja kostiju, no znanstvenici već neko vrijeme istražuju i njegov utjecaj na imunitet. Pregled dosadašnjih istraživanja pokazao je da dodaci vitamina D mogu smanjiti rizik od respiratornih infekcija, osobito kod ljudi koji imaju manjak tog vitamina. Rana istraživanja sugeriraju i da bi mogao imati zaštitnu ulogu kod autoimunih bolesti poput reumatoidnog artritisa, lupusa i multiple skleroze, iako stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna ispitivanja. Znanstvenici smatraju da bi upravo protuupalni učinak vitamina D mogao objasniti njegov pozitivan utjecaj na telomere jer kronične upale ubrzavaju njihovo skraćivanje. Na to dodatno utječu pušenje, kronični stres i depresija. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultati ne znače da bi svi trebali početi uzimati visoke doze vitamina D. Iako su u istraživanju korištene doze od 2000 IU dnevno, trenutačne preporuke znatno su niže – 600 IU za osobe mlađe od 70 godina i 800 IU za starije.