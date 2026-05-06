DOBRI UČINCI

Vitamin koji bi mogao usporiti starenje: Novo istraživanje donosi ohrabrujuće rezultate

M.D.

06.05.2026 u 11:02

Vitamin D, poznat kao ‘vitamin sunca’, već se godinama povezuje sa zdravljem kostiju i jačanjem imuniteta,
Vitamin D, poznat kao ‘vitamin sunca’, već se godinama povezuje sa zdravljem kostiju i jačanjem imuniteta, Izvor: Magnific / Autor: Magnific
Bionic
Reading

Novo istraživanje pokazalo je da bi svakodnevno uzimanje vitamina D moglo usporiti biološko starenje i pomoći u zaštiti organizma od bolesti povezanih sa starenjem

Vitamin D, poznat kao ‘vitamin sunca’, već se godinama povezuje sa zdravljem kostiju i jačanjem imuniteta, no novo istraživanje sugerira da bi mogao imati još važniju ulogu – pomoći organizmu da sporije stari. Američki znanstvenici otkrili su da svakodnevno uzimanje dodataka vitamina D može usporiti skraćivanje telomera, zaštitnih struktura na krajevima kromosoma koje se povezuju sa starenjem i razvojem brojnih bolesti.

vezane vijesti

Istraživanje koje je provelo američko Sveučilište Augusta pratilo je 1031 osobu prosječne dobi od 65 godina tijekom pet godina. Polovica ispitanika svakodnevno je uzimala 2000 IU vitamina D, dok je druga polovica dobivala placebo.

Rezultati su pokazali da su kod skupine koja je uzimala vitamin D telomeri bili očuvani za oko 140 baznih parova više nego kod onih koji nisu uzimali dodatke prehrani. Znanstvenici ističu da se telomeri prirodno skrate za oko 460 baznih parova tijekom deset godina, zbog čega smatraju da bi učinak vitamina D mogao biti značajan. Telomeri se često uspoređuju s plastičnim završecima vezica za cipele jer štite DNK od oštećenja pri svakoj diobi stanica. Kada postanu prekratki, stanice se više ne mogu dijeliti i postupno odumiru. Kraći telomeri povezuju se s bolestima poput raka, srčanih bolesti i osteoartritisa.

Vitamin D najpoznatiji je po tome što pomaže tijelu u apsorpciji kalcija i očuvanju zdravlja kostiju
Vitamin D najpoznatiji je po tome što pomaže tijelu u apsorpciji kalcija i očuvanju zdravlja kostiju Izvor: Magnific / Autor: Magnific

Više od kostiju

Vitamin D najpoznatiji je po tome što pomaže tijelu u apsorpciji kalcija i očuvanju zdravlja kostiju, no znanstvenici već neko vrijeme istražuju i njegov utjecaj na imunitet. Pregled dosadašnjih istraživanja pokazao je da dodaci vitamina D mogu smanjiti rizik od respiratornih infekcija, osobito kod ljudi koji imaju manjak tog vitamina.

Rana istraživanja sugeriraju i da bi mogao imati zaštitnu ulogu kod autoimunih bolesti poput reumatoidnog artritisa, lupusa i multiple skleroze, iako stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna ispitivanja. Znanstvenici smatraju da bi upravo protuupalni učinak vitamina D mogao objasniti njegov pozitivan utjecaj na telomere jer kronične upale ubrzavaju njihovo skraćivanje. Na to dodatno utječu pušenje, kronični stres i depresija.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultati ne znače da bi svi trebali početi uzimati visoke doze vitamina D. Iako su u istraživanju korištene doze od 2000 IU dnevno, trenutačne preporuke znatno su niže – 600 IU za osobe mlađe od 70 godina i 800 IU za starije.

Pregled dosadašnjih istraživanja pokazao je da dodaci vitamina D mogu smanjiti rizik od respiratornih infekcija
Pregled dosadašnjih istraživanja pokazao je da dodaci vitamina D mogu smanjiti rizik od respiratornih infekcija Izvor: Magnific / Autor: Magnific

Neki istraživači upozoravaju i da pretjerano dugi telomeri možda nisu uvijek poželjni te bi u određenim slučajevima mogli povećati rizik od bolesti. Najvažnije preporuke za zdravo starenje zasad ostaju iste: uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost, kvalitetan san, izbjegavanje pušenja i kontrola stresa.

Za osobe koje imaju manjak vitamina D ili povećan rizik od problema s kostima, dodaci prehrani i dalje ostaju razuman izbor iza kojeg stoje desetljeća istraživanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MOĆ PLAVE

MOĆ PLAVE

Zaboravite na crnu: Ova neutralna boja obuće osvaja modni svijet i lakoćom podiže outfite
MLADOLIK LOOK

MLADOLIK LOOK

Goldie Hawn i s 80 izgleda nevjerojatno dobro: Ovakav stajling briše godine jednim potezom
SABINE GETTY

SABINE GETTY

Svi još uvijek bruje o haljini članice jedne od najpoznatijih bogataških obitelji

najpopularnije

Još vijesti