Amerikanci obožavaju ovu krumpir salatu; odlična je za lagani ručak ili prilog uz roštilj

Kad stignu topliji dani, salate od krumpira postaju jedan od omiljenih izbora za lagani ručak ili prilog uz roštilj. Ako ste se zasitili klasične francuske ili domaće krumpir salate, američka verzija mogla bi vas ugodno iznenaditi. Kremasta, bogata i puna hrskavih dodataka, savršena je za piknike, druženja i obiteljske ručkove.

Iako je danas jedno od zaštitnih jela američke kuhinje, ova salata zapravo vuče korijene iz recepata koje su u SAD donijeli njemački doseljenici tijekom 19. stoljeća . Danas je nezaobilazan prilog uz roštilj, hamburgere i jela s grilla, osobito tijekom toplijih mjeseci.

Za razliku od francuske salate kakvu najčešće pripremamo kod kuće, američka krumpir salata izgleda rustikalnije i jednostavnije. Sastojci nisu sitno nasjeckani niti povezani u kompaktnu smjesu, nego ostaju u većim komadima pa svaki zalogaj ima izraženiju teksturu. Ono što joj daje prepoznatljiv okus jest kremasti dressing na bazi majoneze i senfa, uz dodatak kiselih krastavaca i njihove marinade.

Kremasta i zasitna

Osim što je ukusna, ova salata vrlo je praktična jer se može pripremiti unaprijed i poslužiti dobro rashlađena. Kuhani krumpir i jaja čine je zasitnom, a kombinacija celera, ljubičastog luka i kiselih krastavaca daje joj svježinu i laganu hrskavost.



Sastojci za 4 do 6 osoba:

1 kg manjih krumpira s tankom korom



4 jaja



pola manjeg ljubičast og luka



1 do 2 stabljike celera



4 do 5 kiselih krastavaca



2 do 3 žlice svježeg peršina

Za dressing

150 do 180 g majoneze



1 do 2 žlice senfa



1 do 2 žlice tekućine od kiselih krastavaca



sol



svježe mljeveni crni papar

Priprema:

Krumpir dobro operite pa ga kuhajte u kori u posoljenoj vodi oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ne omekša, ali ostane čvrst. Ocijedite ga i pustite da se malo ohladi.

Jaja kuhajte 9 do 10 minuta, zatim ih ohladite u hladnoj vodi i ogulite. Ljubičasti luk sitno nasjeckajte, celer narežite na male kockice, a kisele krastavce i peršin usitnite.

U većoj zdjeli pomiješajte majonezu, senf i tekućinu od krastavaca. Dodajte kapulu, celer, krastavce i peršin pa sve dobro izmiješajte. Krumpir narežite na veće komade, zajedno s korom, a jaja na srednje velike komade. Sve pažljivo umiješajte u dressing kako se krumpir ne bi raspao.

Posolite i popaprite prema ukusu pa salatu ostavite u hladnjaku najmanje sat vremena prije posluživanja.