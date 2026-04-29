Ima tko hoće: I Google se dogovorio s Pentagonom

Prema anonimnom izvoru iz te tvrtke, ta dva subjekta složila su se kako Googleova AI tehnologija ne bi trebala biti korištena za masovni nadzor u SAD-u ili autonomno oružje bez odgovarajućeg ljudskog nadzora i kontrole.

Google je navodno potpisao ugovor koji omogućuje američkom Ministarstvu obrane korištenje njegovih modela umjetne inteligencije za bilo koju zakonitu vladinu svrhu.

Međutim, ugovor navodno ne daje Googleu nikakvo pravo kontrole ili veta na bilo što što vlada odluči učiniti. Drugim riječima, američkoj vladi vjeruje se na riječ, čini se.

'Vjerujemo kako pružanje API pristupa našim komercijalnim modelima, uključujući i Googleovu infrastrukturu, uz standardne prakse i uvjete industrije, predstavlja odgovoran pristup podršci nacionalnoj sigurnosti', rekao je glasnogovornik Googlea.

Gotovo 600 zaposlenika Googlea poslalo je otvoreno pismo glavnom izvršnom direktoru Sundaru Pichaiju tražeći da ne ulazi u dogovor s Pentagonom.

Zabrinuti su kako bi tehnologija mogla biti korištena na 'nehumane ili izuzetno štetne načine'.

'Ljudske živote već gubimo, a građanske slobode su ugrožene u zemlji i inozemstvu zbog zlouporabe tehnologije u čijoj izgradnji igramo ključnu ulogu. Kao ljudi koji rade na umjetnoj inteligenciji, znamo kako ovi sustavi mogu centralizirati moć i griješiti', navedeno je u pismu.

Google će se tako pridružiti OpenAI-ju i xAI-ju, koji su već sklopili povjerljive ugovore o umjetnoj inteligenciji s američkom vladom.

Anthropic je imao dogovor, ali je odbio vladine zahtjeve za uklanjanjem oružja i zaštitnih mjera povezanih s nadzorom. To odbijanje toliko je razljutilo predsjednika Donalda Trumpa i Pentagon da su Anthropic stavili na crnu listu, piše Engadget.