Nakon sukoba s Anthropicom Pentagon razmatra Googleov Gemini za vojnu upotrebu

Jedan od dužnosnika Pentagona za Newsweek je izjavio da će Ministarstvo obrane 'nastaviti ubrzano uvoditi napredne AI sposobnosti u vojsku kroz snažna partnerstva s industrijom na svim razinama klasificiranih podataka'. Pentagon posljednjih godina sve otvorenije smatra umjetnu inteligenciju ključnim elementom nacionalne sigurnosti, osobito zbog upozorenja da konkurenti poput Kine ubrzano napreduju u razvoju naprednih tehnologija.

Prema informacijama koje je prvi objavio Reuters, razgovori između Pentagona i Google o mogućoj primjeni Geminija dolaze u trenutku u kojem američka vojska intenzivno preispituje ne samo kako koristiti umjetnu inteligenciju , već i kome povjeriti najosjetljivije podatke i operacije.

Pristup AI-u u obrambenom sustavu ostaje neujednačen. Ministarstvo obrane u posljednje vrijeme daje pristup različitim tehnološkim kompanijama, nastojeći izbjeći ovisnost o jednom dobavljaču te smanjiti tehničke, političke i etičke rizike.

Model Claude tvrtke Anthropic već je korišten u kontroliranim uvjetima, ponajprije za analizu podataka i podršku donošenju odluka, a ne za autonomne borbene operacije. Dužnosnici pritom naglašavaju da takvi sustavi trebaju pomagati ljudima, a ne ih zamijeniti na bojištu.

No suradnja s Anthropicom završila je nakon neslaganja oko uvjeta korištenja AI-a u vojne svrhe, uključujući zahtjeve Pentagona za ublažavanje ograničenja. Ministarstvo obrane potom je najavilo postupno povlačenje svih Anthropicovih proizvoda iz svojih sustava u roku od šest mjeseci.

Googleov povratak u vojni sektor

Potencijalni dogovor s Googleom označio bi povratak te tvrtke u obrambeni sektor nakon godina internih prijepora i javnih kritika zbog suradnje s vojskom.

Kako bi izbjegao ranije kontroverze, Google je, prema Reutersu, u pregovorima predložio ugovorne odredbe koje bi ograničile korištenje Geminija, primjerice zabranu primjene u masovnom nadzoru unutar SAD-a ili u autonomnom naoružanju bez ljudske kontrole.

Za Pentagon bi uvođenje Geminija značilo širenje portfelja AI alata koji se testiraju ili koriste u sustavu obrane, bez jasnog opredjeljenja za jednog dobavljača.

Pritisak konkurencije

U posljednje vrijeme sve se više propituje pouzdanost generativnih AI sustava u visokorizičnim okruženjima.

Nedavno istraživanje, koje je prenio tehnološki portal Futurism, pokazalo je da Googleov AI pretraživač temeljen na Geminiju daje oko devet posto netočnih rezultata. S obzirom na to da se godišnje obrađuju bilijuni upita, takva razina pogrešaka otvara pitanje širenja dezinformacija u velikom opsegu.

Google je odbacio te nalaze. Glasnogovornik tvrtke Ned Adriance izjavio je za Newsweek da studija ima 'ozbiljne nedostatke'.

Pentagon već dulje upozorava da bi neuspjeh u integraciji umjetne inteligencije mogao dovesti do tehnološkog zaostatka u odnosu na globalne rivale pa se suradnje s tehnološkim kompanijama sve više promatraju kao ključan alat za očuvanje vojne nadmoći.

Nakon neuspjelog pokušaja s Anthropicom prostor je pokušao popuniti OpenAI, no i ta je inicijativa naišla na kritike, a sama tvrtka kasnije je priznala da je dogovor s američkom vladom bio 'oportunistički i loše pripremljen'. Sada Google vidi priliku za jačanje odnosa s državnim sektorom, a Pentagon nastavlja strategiju diverzifikacije, testirajući više AI sustava paralelno kako bi smanjio ovisnost o jednom rješenju.