EU ublažava zakon o umjetnoj inteligenciji, kritičari spominju utjecaj tehnoloških divova

Sporazum je postignut nakon devet sati pregovora, a još ga trebaju formalno potvrditi države članice i Europski parlament u nadolazećim mjesecima. Izmjene se odnose na Zakon o umjetnoj inteligenciji, koji je stupio na snagu u kolovozu 2024., dok se njegova primjena uvodi postupno.

"Današnji sporazum o Zakonu o umjetnoj inteligenciji značajno podupire naše tvrtke smanjivanjem administrativnih troškova", izjavila je ciparska zamjenica ministra za europske poslove Marilena Raouna. Cipar trenutačno predsjedava Vijećem EU-a.

Promjene su dio šire inicijative Europske komisije za pojednostavljenje novih digitalnih propisa, nakon pritužbi europskih kompanija da ih preklapanje pravila i administrativno opterećenje stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na američke i azijske konkurente.