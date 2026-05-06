Anthropic navodno pristao platiti Googleu 200 milijardi dolara za čipove i računalnu infrastrukturu

Već ranije se doznalo da su Google i Anthropic sklopili sporazum kojim će tvrtka poznata po razvoju AI modela Claude dobiti pristup Googleovim podatkovnim centrima te specijaliziranim čipovima za treniranje i pokretanje umjetne inteligencije.

No novi podaci otkrivaju i goleme financijske razmjere takvih partnerstava. Prema pisanju The Informationa, ugovori koje su AI tvrtke poput Anthropica i OpenAI-a sklopile s najvećim tehnološkim kompanijama već su osigurali oko dva bilijuna dolara budućih prihoda za Amazon, Google, Microsoft i Oracle.

Riječ je o novcu koji će te kompanije postupno naplatiti kroz višegodišnje ugovore za korištenje cloud usluga, podatkovnih centara i čipova potrebnih za razvoj AI-a.