tijekom pet godina

Anthropic navodno pristao platiti Googleu 200 milijardi dolara za čipove i računalnu infrastrukturu

L. Š.

06.05.2026 u 09:09

Dario Amodei, Anthropic
Dario Amodei, Anthropic Izvor: Profimedia / Autor: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia
Anthropic će navodno u idućih pet godina platiti čak 200 milijardi dolara Googleu za korištenje računalne infrastrukture i čipova potrebnih za razvoj umjetne inteligencije, objavio je The Information. Riječ je o jednom od dosad najvećih poslova u industriji umjetne inteligencije, a on pokazuje koliko su velike tehnološke kompanije počele zarađivati na njezinom eksplozivnom rastu

Već ranije se doznalo da su Google i Anthropic sklopili sporazum kojim će tvrtka poznata po razvoju AI modela Claude dobiti pristup Googleovim podatkovnim centrima te specijaliziranim čipovima za treniranje i pokretanje umjetne inteligencije.

No novi podaci otkrivaju i goleme financijske razmjere takvih partnerstava. Prema pisanju The Informationa, ugovori koje su AI tvrtke poput Anthropica i OpenAI-a sklopile s najvećim tehnološkim kompanijama već su osigurali oko dva bilijuna dolara budućih prihoda za Amazon, Google, Microsoft i Oracle.

Riječ je o novcu koji će te kompanije postupno naplatiti kroz višegodišnje ugovore za korištenje cloud usluga, podatkovnih centara i čipova potrebnih za razvoj AI-a.

Veliki tehnološki igrači među prvima su prepoznali potencijal umjetne inteligencije te su ulagali u AI startupove, računajući na to da će im upravo oni kasnije postati jedni od najvećih korisnika računalne infrastrukture, cloud usluga i specijaliziranih čipova.

Zasad se ta strategija pokazuje iznimno unosnom. Ranije procjene govorile su da bi troškovi rada i održavanja sustava potrebnih za razvoj umjetne inteligencije ove godine mogli dosegnuti oko 45 milijardi dolara za OpenAI te oko 20 milijardi dolara za Anthropic.

Sličan model razvija se i u industriji čipova. Nvidia je, primjerice, investirala u OpenAI, a istovremeno ostvaruje ogromne prihode prodajom procesora koji pokreću modele umjetne inteligencije.

Analitičari ipak upozoravaju da ovakav model možda dugoročno nije održiv. AI kompanije troše goleme količine novca na računalnu snagu i podatkovne centre dok tehnološki divovi istovremeno ulažu u iste tvrtke kojima potom prodaju infrastrukturu i čipove.

Uz to, podatkovni centri troše sve više električne energije i vode, a globalna potražnja za memorijskim čipovima i naprednim hardverom opterećuje opskrbne lance i podiže cijene tehnološke opreme.

