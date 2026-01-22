WhatsApp dobiva novu značajku po uzoru na Facebook

Ako bude uvedena, naslovna fotografija pojavljivat će se kao široki banner na vrhu korisničkog profila, iznad standardne kružne profilne slike. Time bi WhatsApp prvi put omogućio vizualno bogatiji prikaz profila , umjesto dosadašnjeg ograničenja na jednu fotografiju.

Nova značajka uočena je u najnovijim beta verzijama WhatsAppa za iOS, prema informacijama portala WABetaInfo. Iako još nije dostupna beta testerima i trenutačno je u fazi razvoja, njezina prisutnost u testnoj verziji aplikacije upućuje na to da Meta ozbiljno razmatra njezino uvođenje. Kao i kod većine novosti kad je riječ o WhatsAppu , očekuje se da bi nakon iOS-a mogla stići i na Android.

Sličan raspored već postoji kod WhatsApp Business profila, gdje tvrtke mogu istaknuti logotipe, fotografije poslovnih prostora ili promotivne vizuale. No za privatne korisnike riječ je o značajnoj promjeni – naslovna fotografija mogla bi poslužiti za izražavanje osobnosti, interesa ili trenutačnog raspoloženja.

Unatoč dodatnoj vidljivosti, WhatsApp ne planira popuštati po pitanju privatnosti. Prema dosadašnjim informacijama, naslovne fotografije imat će iste detaljne postavke privatnosti kao i profilne slike i statusi.

Korisnici će moći birati tko vidi njihovu naslovnu fotografiju putem izbornika Postavke > Privatnost, s opcijama poput: svi, moji kontakti, nitko ili svi osim određenih kontakata. Time se zadržava potpuna kontrola nad time kome je profil vidljiv i u kojoj mjeri.

Meta zasad nije objavila kada bi nova značajka mogla postati dostupna široj javnosti. Kao i kod drugih funkcija koje se pojavljuju u beta verzijama, moguće su dodatne izmjene ili odgoda prije globalnog uvođenja.