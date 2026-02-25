TESTIRA SE

WhatsApp će, izgleda, napokon uvesti značajku koju već dugo čekamo

Miroslav Wranka

25.02.2026 u 09:30

WhatsApp
WhatsApp Izvor: Creative Commons / Autor: Heiko/Pixabay
Bionic
Reading

Zasad značajka nije aktivna, čak ni za testere. Ali, kada postane dostupna, navodno će omogućiti upis poruke u razgovor i odabir određenog datuma i vremena za kasnije slanje

Nedavna beta inačica WhatsAppa TestFlight za operativni sustav iOS uključuje opciju Scheduled Messages.

Zasad značajka nije aktivna, čak ni za testere. Ali, kada postane dostupna, navodno će omogućiti upis poruke u razgovor i odabir određenog datuma i vremena za kasnije slanje.

vezane vijesti

Poruka će zatim biti u redu čekanja do zakazanog vremena. Bit će moguće urediti je ili ukloniti prije no što će biti poslana.

Značajka je zasad smještena na zaslonu Chat Info grupnog ili pojedinačnog razgovora, skupa s kategorijama Media, Links i Docs. Nakon toga slijedi odjeljak za poruke sa zvjezdicom, pa Scheduled Messages.

Alati trećih strana, poput Appleovih automatiziranih Shortcuts, omogućuju zakazane poruke na uslugama poput WhatsAppa. Ovo je prvi put kako i Meta Platforms pokazuje namjeru uključivanja takve značajke.

Poruke možete zakazati i putem Business Broadcastsa, ali to je plaćena značajka, za razliku od ove nove opcije. Nije sigurno hoće li zakazivanje poruka ikada ući u aktivno izdanje WhatsAppa, piše PC Mag.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VRIJEDI PROBATI

VRIJEDI PROBATI

Znate li za ove korisne alate za Windows 11? Pogledajte što sve možete s njima
TESTIRA SE

TESTIRA SE

WhatsApp će, izgleda, napokon uvesti značajku koju već dugo čekamo
TREĆA NAJVEĆA KAZNA

TREĆA NAJVEĆA KAZNA

Reddit kažnjen s 14,5 milijuna funti zbog korištenja podataka djece

najpopularnije

Još vijesti