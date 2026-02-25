WhatsApp će, izgleda, napokon uvesti značajku koju već dugo čekamo

Zasad značajka nije aktivna, čak ni za testere. Ali, kada postane dostupna, navodno će omogućiti upis poruke u razgovor i odabir određenog datuma i vremena za kasnije slanje.

Poruka će zatim biti u redu čekanja do zakazanog vremena. Bit će moguće urediti je ili ukloniti prije no što će biti poslana.

Značajka je zasad smještena na zaslonu Chat Info grupnog ili pojedinačnog razgovora, skupa s kategorijama Media, Links i Docs. Nakon toga slijedi odjeljak za poruke sa zvjezdicom, pa Scheduled Messages.